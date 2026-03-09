Guerra

Periódico iraní revela los rostros y nombres de los niños muertos en el primer ataque de Estados Unidos

Algunas versiones señalan que no se trató de un bombardeo deliberado contra los menores, sino que el edificio de la escuela primaria había formado parte de una base naval y militar de Irán, que sí era un objetivo del primer día de la ofensiva estadounidense-israelí

N+ Univision picture
Por:N+ Univision
add
Síguenos en Google
Video Imágenes aéreas muestran filas de fosas en Irán para enterrar a niñas que habrían muerto en ataque a escuela

El lunes 9 de marzo de 2026, el periódico iraní en inglés Tehran Times publicó en su portada los rostros y los nombres de 99 niños que estuvieron entre las víctimas mortales que dejó el primer día de la ofensiva militar de Estados Unidos e Israel contra Irán.

El ataque contra la escuela en la ciudad iraní de Minab ocurrió el sábado 28 de febrero de 2026 entre las 10:00 y 10:45 de la mañana, hora local.

PUBLICIDAD

Los primeros bombardeos estadounidenses-israelíes cayeron en esa escuela primaria llamada Shajareh Tayyebeh, en Minab, a la que acudían mayoritariamente niñas.

De acuerdo con estimaciones, este ataque militar dejó entre 168 y 180 muertos entre personal escolar y alumnos, que eran principalmente niñas de 7 a 12 años.

A más de una semana de iniciar así la guerra contra Irán, el diario Tehran Times, conocido por difundir información oficialista, publicó esta portada con el encabezado: "Trump, míralos a los ojos".

Más sobre Guerra

Ruta de escape: Iraníes huyen de la guerra con dirección a Turquía
2 mins

Ruta de escape: Iraníes huyen de la guerra con dirección a Turquía

Mundo
Claves para entender Irán: religión, poder político y la estricta policía de la moral
10 mins

Claves para entender Irán: religión, poder político y la estricta policía de la moral

Mundo
Captan en video impacto de misil en Tiro, Líbano; van más de 300 muertos por ofensiva israelí
2 mins

Captan en video impacto de misil en Tiro, Líbano; van más de 300 muertos por ofensiva israelí

Mundo
“Transportamos nuestras vidas y los pedidos”: Así es repartir comida, bajo bombardeos en Medio Oriente
3 mins

“Transportamos nuestras vidas y los pedidos”: Así es repartir comida, bajo bombardeos en Medio Oriente

Mundo
Fotos de los desplazados por la guerra en Irán: Así viven por conflicto en Medio Oriente
10 fotos

Fotos de los desplazados por la guerra en Irán: Así viven por conflicto en Medio Oriente

Mundo
Irán no busca cese al fuego y descarta negociaciones para acabar guerra: Esto sabemos
1 mins

Irán no busca cese al fuego y descarta negociaciones para acabar guerra: Esto sabemos

Mundo
¿Desde cuándo no se usa un torpedo para destruir un buque? Ejército estadounidense dispara arma submarina
1 mins

¿Desde cuándo no se usa un torpedo para destruir un buque? Ejército estadounidense dispara arma submarina

Mundo
Así dispararon torpedo para destruir un buque iraní, el primer hundimiento desde la II Guerra Mundial: video del momento
3 mins

Así dispararon torpedo para destruir un buque iraní, el primer hundimiento desde la II Guerra Mundial: video del momento

Mundo
España desmiente "tajantemente" que vaya a cooperar con EEUU en guerra en Irán
2 mins
ÚLTIMA HORA

España desmiente "tajantemente" que vaya a cooperar con EEUU en guerra en Irán

Mundo
EEUU anuncia ofensiva total vs Irán y usa drones de diseño iraní en ataques
15 Historias
Liveblog

EEUU anuncia ofensiva total vs Irán y usa drones de diseño iraní en ataques

Mundo

Según algunos analistas de la guerra, la publicación confronta directamente al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por las muertes de civiles, entre las que destacan las de decenas de menores de edad.

Video Conflicto en Irán: Trump afirma que EEUU tiene el mejor ejército del mundo

¿El ataque estadounidense-israelí a la escuela fue una equivocación?

Algunas versiones señalan que el ataque a la escuela primaria Shajareh Tayyebeh, en Minab, no fue deliberado por parte de Estados Unidos e Israel, sino que se trató de un error de identificación de objetivos.

Hace años, el edificio donde el 28 de febrero de 2026 estudiaban, principalmente, niñas iraníes había sido parte del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) y después se convirtió en escuela.

Esta situación pudo causar confusión en bases de datos militares en las que se apoyó Estados Unidos para identificar sus objetivos para el primer día de la ofensiva.

Otra hipótesis indica que la primaria estaba ubicada muy cerca, a menos de 100 metros, de la base donde se encontraban los IRGC, que sí era uno de los blancos de los ataques estadounidenses-israelíes y, por ello, la escuela pudo ser alcanzada por los bombardeos.

PUBLICIDAD

Las investigaciones continúan para establecer si los misiles fueron contra el edificio equivocado o si se encontraban muy cercanos al objetivo. Mientras tanto, Irán ha acusado al gobierno estadounidense de crímenes de guerra.

Video "Estamos dispuestos a llegar tan lejos como sea necesario para tener éxito": EEUU sobre Irán

Esto es lo que ha dicho Donald Trump por las muertes de las niñas

En la primera plana del periódico iraní Tehran Times, el medio informativo responsabiliza directamente al gobierno estadounidense por estos decesos con el sumario: "Con cientos de niños iraníes muertos, el presidente estadounidense sigue negando el bombardeo de la escuela primaria de Minab".

Sin embargo, Donald Trump se mantiene firme en rechazar su responsabilidad en el ataque a la escuela primaria Shajareh Tayyebeh, en Minab; incluso culpó a Irán por el bombardeo que mató a las alumnas.

En tanto, el Pentágono mencionó que está investigando lo ocurrido.

Relacionados:
GuerraIránniñasEscuelaNoticias

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Polen
Gratis
Hermanas, Un Amor Compartido
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
Borrón y vida nueva
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX