Guerra Periódico iraní revela los rostros y nombres de los niños muertos en el primer ataque de Estados Unidos Algunas versiones señalan que no se trató de un bombardeo deliberado contra los menores, sino que el edificio de la escuela primaria había formado parte de una base naval y militar de Irán, que sí era un objetivo del primer día de la ofensiva estadounidense-israelí

El lunes 9 de marzo de 2026, el periódico iraní en inglés Tehran Times publicó en su portada los rostros y los nombres de 99 niños que estuvieron entre las víctimas mortales que dejó el primer día de la ofensiva militar de Estados Unidos e Israel contra Irán.

El ataque contra la escuela en la ciudad iraní de Minab ocurrió el sábado 28 de febrero de 2026 entre las 10:00 y 10:45 de la mañana, hora local.

Los primeros bombardeos estadounidenses-israelíes cayeron en esa escuela primaria llamada Shajareh Tayyebeh, en Minab, a la que acudían mayoritariamente niñas.

De acuerdo con estimaciones, este ataque militar dejó entre 168 y 180 muertos entre personal escolar y alumnos, que eran principalmente niñas de 7 a 12 años.

A más de una semana de iniciar así la guerra contra Irán, el diario Tehran Times, conocido por difundir información oficialista, publicó esta portada con el encabezado: "Trump, míralos a los ojos".

Según algunos analistas de la guerra, la publicación confronta directamente al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por las muertes de civiles, entre las que destacan las de decenas de menores de edad.

¿El ataque estadounidense-israelí a la escuela fue una equivocación?

Algunas versiones señalan que el ataque a la escuela primaria Shajareh Tayyebeh, en Minab, no fue deliberado por parte de Estados Unidos e Israel, sino que se trató de un error de identificación de objetivos.

Hace años, el edificio donde el 28 de febrero de 2026 estudiaban, principalmente, niñas iraníes había sido parte del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) y después se convirtió en escuela.

Esta situación pudo causar confusión en bases de datos militares en las que se apoyó Estados Unidos para identificar sus objetivos para el primer día de la ofensiva.

Otra hipótesis indica que la primaria estaba ubicada muy cerca, a menos de 100 metros, de la base donde se encontraban los IRGC, que sí era uno de los blancos de los ataques estadounidenses-israelíes y, por ello, la escuela pudo ser alcanzada por los bombardeos.

Las investigaciones continúan para establecer si los misiles fueron contra el edificio equivocado o si se encontraban muy cercanos al objetivo. Mientras tanto, Irán ha acusado al gobierno estadounidense de crímenes de guerra.

Esto es lo que ha dicho Donald Trump por las muertes de las niñas

En la primera plana del periódico iraní Tehran Times, el medio informativo responsabiliza directamente al gobierno estadounidense por estos decesos con el sumario: "Con cientos de niños iraníes muertos, el presidente estadounidense sigue negando el bombardeo de la escuela primaria de Minab".

Sin embargo, Donald Trump se mantiene firme en rechazar su responsabilidad en el ataque a la escuela primaria Shajareh Tayyebeh, en Minab; incluso culpó a Irán por el bombardeo que mató a las alumnas.