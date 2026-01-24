Noticias

Pam Bondi asegura que FBI, DEA y ATF se dirigen a Minneapolis tras balacera que dejó un muerto

La fiscal general Pam Bondi anunció el envío de agentes de la DEA, FBI y ATF a Minneapolis tras la muerte de un manifestante en redadas migratorias.

Video Miles de personas en Minneapolis desafían gélidas temperaturas y protestan contra ICE

La Fiscal General de Estados Unidos, Pam Bondi, dijo que agentes de la DEA, FBI, ATF y de todas las dependencias bajo la jurisdicción del Departamento de Justicia se dirigen a Minneapolis, luego de que un elemento federal matara a un manifestante contra redadas migratorias.

La funcionaria señaló en Fox News que los agentes reforzarán a sus compañeros del Departamento de Seguridad Nacional para proteger a la ciudadanía, ya que el gobernador de Minnesota, Tim Walz, no lo hace.

"Sé que todas mis agencias federales están llegando en este momento para apoyar y respaldar al Departamento de Seguridad Nacional, tenemos a la DEA, tenemos a la ATF, tenemos al FBI, por supuesto, todas mis agencias haciendo lo que pueden para mantener seguros a los ciudadanos si Walz no lo hace”, dijo la fiscal.

La declaración fue luego de que Bondi enviara una carta de advertencia al gobernador Walz para urgirlo a que colabore en la aplicación de la ley y la política de migración, mientras continúan las protestas, en el marco del asesinato de Alex Jeffrey Pretti, la mañana de este 24 de enero.

El enfermero de cuidados intensivos de 37 años y ciudadano estadounidense fue baleado por un agente de la Patrulla Fronteriza en medio de las redadas migratorias en Minneapolis.

Envían carta de advertencia a gobernador Walz

La Fiscal dijo que la misiva de advertencia a Tim Walz era "muy fuerte" y que esperaban su cooperación, pues acusó que de lo contrario se protegería a violadores y homicidas.

"Homicidio, violación, homicidio, homicidio involuntario. Eso es a quienes están tratando de proteger en Minnesota. No entiendo a esta gente. Enviamos al gobernador Walz una carta muy fuerte hoy. Habíamos estado trabajando en esta carta.

"La enviamos diciendo que más le vale apoyar al presidente Trump. Más le vale apoyar a los hombres y mujeres en las fuerzas del orden porque si no lo hace, ¡nosotros lo haremos! Y eso es lo que estamos haciendo en este momento", añadió en Fox News.

Bondi insistió en su respaldo a los "grandes hombres y mujeres en las fuerzas del orden".

