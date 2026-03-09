Meteoritos En localidad alemana, confunden meteorito con misil y llaman a emergencias Un fragmento cayó sobre una casa, dejando un agujero del tamaño de un balón de futbol. A pesar de la velocidad con la que impactó, no hubo personas heridas.

En el contexto de la guerra en Irán, habitantes de una localidad en Alemania vieron aproximarse un objeto luminoso y creyeron que se trataba de un misil, por lo que llamaron a emergencias, pero resultó ser un pequeño meteorito.

Fue el domingo 8 de marzo de 2026 cuando autoridades de la ciudad alemana de Coblenza comenzaron a recibir los reportes de una aparente bola de fuego brillante que cruzaba el cielo.

Alrededor de las 18:55 h, hora local, el objeto atravesó la atmósfera y se fragmentó al entrar a la Tierra, por lo que pequeños meteoritos cayeron al oeste de Alemania.

Previamente, la bola de fuego había sido avistada en Francia, Bélgica, Luxemburgo, Países Bajos y Alemania, según informó la Agencia Espacial Europea (ESA). Surcó el cielo durante unos seis segundos antes de hacerse pedazos.

Autoridades alemanas informaron que más de 2 mil 800 personas reportaron haber visto el meteoro a redes de observación astronómica.

También, algunos vecinos de Coblenza llamaron a emergencias porque pensaron que se trataba de un misil en medio de la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán.

¿Dónde cayeron los meteoritos y qué daños causaron?

Uno de los fragmentos atravesó el techo de una casa en el barrio de Güls, en Coblenza, dejando un agujero del tamaño aproximado de un balón de futbol en el tejado de la vivienda.

A pesar de la velocidad con la que impactó el pequeño meteorito, no hubo heridos.

"Había personas en el edificio, pero no dentro de esa habitación", explicó Benjamin Marx, jefe de operaciones del cuerpo de bomberos de Coblenza, a El País.

"Se ha podido confirmar que se trataba de un meteorito que sobrevoló Renania-Palatinado y se fragmentó", agregó.

Autoridades alemanas reportaron que otros fragmentos cayeron en zonas cercanas como Eifel y Hunsrück.

Los científicos están analizando los pedazos del meteorito recuperados y los primeros resultados indican que probablemente se trata de una condrita, el tipo más común de meteorito rocoso.