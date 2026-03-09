Familia Familia demanda a OpenAI, creador de ChatGPT, por tiroteo en una escuela de Canadá La demanda afirma que el chatbot ChatGPT de OpenAI fue utilizado por el tirador como confidente, colaborador y aliado de confianza para planear el ataque en una escuela en Canadá.

Los padres de una niña que resultó gravemente herida en un tiroteo en una escuela en Canadá afirmaron el lunes en una demanda civil que OpenAI, el creador de ChatGPT, sabía que el tirador estaba planeando un ataque masivo.

OpenAI afirmó que consideró pero no alertó a la policía sobre las actividades de la persona que meses después cometió uno de los peores tiroteos escolares de Canadá en Tumbler Ridge, Columbia Británica, el 10 de febrero.

OpenAI se presentó ante la policía después de que Jesse Van Roostselaar matara a ocho personas y luego a sí misma el mes pasado, diciendo que la cuenta ChatGPT de la atacante había sido cerrada pero que ella evadió la prohibición al tener una segunda cuenta.

La demanda legal presentada ante la Corte Suprema de Columbia Británica alegó que OpenAI tenía “conocimiento específico del tirador que utilizaba ChatGPT para planificar un evento con muchas víctimas como el tiroteo masivo de Tumbler Ridge”.

La demanda afirma que el chatbot ChatGPT de OpenAI fue utilizado por el tirador como confidente, colaborador y aliado de confianza, y que se comporta voluntariamente para ayudar a usuarios como el tirador a planificar un evento con muchas víctimas.

Una portavoz de OpenAI no respondió de inmediato a un mensaje solicitando comentarios sobre la demanda.

La demanda afirma que, como resultado de la conducta de la empresa, Maya Gebala recibió tres disparos a quemarropa: una bala le impactó en la cabeza, otra en el cuello y la tercera le rozó la mejilla. Afirma que sufre una lesión cerebral catastrófica que le dejará discapacidades cognitivas y físicas permanentes.

