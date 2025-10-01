Cambiar Ciudad
Conflicto Israel-Hamas

Israel intercepta varios barcos de la flotilla de ayuda humanitaria a Gaza

La flotilla ‘Global Sumud’, con Greta Thunberg, Mandla Mandela, el nieto de Nelson Mandela, y varios legisladores europeos a bordo, consta de casi 50 barcos y 500 activistas y lleva una cantidad simbólica de ayuda humanitaria.

Univision y Agencias picture
Por:Univision y Agencias
Video El ataque con un dron a un barco de la flotilla por Gaza en la que viaja Greta Thunberg

Israel admitió este miércoles que detuvo "sin incidentes" varios barcos de una flotilla que se dirigía a Gaza, poco después de que los organizadores de la iniciativa humanitaria anunciaran que el grupo de navíos había sido interceptado.

"Varios barcos de la flotilla (...) fueron detenidos con total seguridad y sus pasajeros están siendo transferidos a un puerto israelí", indicó Ministerio israelí de Relaciones Exteriores, en redes sociales.

La flotilla ‘Global Sumud’, con unos 500 activistas a bordo, entre ellos Greta Thunberg, Mandla Mandela (nieto de Nelson Mandela) y varios legisladores europeos, consta de casi 50 barcos y lleva una cantidad simbólica de ayuda humanitaria.

"Greta y sus amigos están sanos y salvos", agregó la cancillería, que incluyó en la publicación un breve video de la activista sueca recogiendo sus efectos personales, rodeada de hombres armados.

Activistas denuncian en redes la intercepción de sus embarcaciones

Horas antes, activistas a bordo de las embarcaciones denunciaron en redes sociales que la marina israelí había comenzado a interceptar sus embarcaciones mientras se acercaban al territorio palestino sitiado.

Greg Stoker, un veterano estadounidense a bordo de uno de los barcos, dijo que se habían acercado a ellos alrededor de una docena de buques navales israelíes.

“Actualmente, llaman a nuestras embarcaciones, diciéndonos que apaguemos nuestros motores y esperemos más instrucciones o nuestros barcos serán incautados y enfrentaremos las consecuencias”, dijo en un video publicado en Instagram.

Arlin Medrano y Sol González, integrantes de la delegación de México de la flotilla, difundieron videos en redes sociales pidiendo el apoyo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

“Si estás viendo este video es que porque fuimos interceptados en aguas internacionales ilegalmente por la ocupación israelí. Hemos sido llevados sin nuestro consentimiento al territorio de Israel (…) Solicito a gobierno mexicano, a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, al canciller Juan Ramón de la Fuente, poder regresar segura a casa y poder abrazar a mi familia que está resistiendo”, dice Medrano en un video.

Israel acusa de provocación la navegación de la flotilla cerca de Gaza

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel dijo en X que la Marina se había comunicado con la flotilla para pedirles que cambiaran de rumbo y advertirles que se acercan a “una zona de combate activa”.

Las embarcaciones navegaban en aguas internacionales al norte de Egipto y habían entrado en lo que los activistas y otras personas denominan una “zona de peligro” o “zona de alto riesgo”.

Las autoridades israelíes reiteraron su oferta de transferir la ayuda a Gaza a través de otros canales.

El ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Gideon Saar, calificó a la flotilla como una provocación y les advirtió que se detuvieran. “No es demasiado tarde”, publicó en X.

El gobierno de Israel ha acusado a algunos de los miembros de la flotilla de estar vinculados a Hamas, aunque ha proporcionado pocas pruebas para respaldar la afirmación. Los activistas han rechazado enérgicamente las acusaciones y dijeron que Israel trata de justificar posibles ataques contra ellos.

La flotilla Global Sumud ("sumud" significa "resiliencia" en árabe), que partió de Barcelona a inicios de septiembre, se presenta como una "misión pacífica y no violenta".

Líderes mundiales reaccionan ante incidente con la flotilla hacia Gaza

El presidente colombiano Gustavo Petro reaccionó a la detención de dos colombianas que iban en la flotilla, terminando el tratado comercial con Israel y sacando a toda la delegación diplomática israelí de Colombia.

“Han sido detenidas en aguas internacionales dos ciudadanas colombianas que estaban en actividades de solidaridad humana con Palestina”, escribió Petro en redes sociales.

“El tratado de libre comercio con Israel se denuncia de inmediato. Sale toda la delegación diplomática de Israel en Colombia”, agregó el mandatario.

Mientras que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México reiteró el llamado para que se respete la integridad física y la seguridad de las personas que son parte de esa iniciativa, cuyo propósito es llevar ayuda humanitaria a Gaza.

“Son personas solidarias, pacíficas y comprometidas con la paz, sin vinculación con grupos violentos. La SRE hace un nuevo llamado a que se respete el derecho internacional, el derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los derechos humanos”, dice un comunicado de la cancillería mexicana.

Además, Sudáfrica pidió "la protección" de la flotilla, considerando que "la seguridad y la integridad física de los participantes desarmados es de suma importancia".

Mientras que el jefe del gobierno español, Pedro Sánchez, subrayó también que "no representan un peligro, ni una amenaza para Israel" y añadió: "Espero que el gobierno de Netanyahu tampoco represente una amenaza para esta flotilla".

Video Trump presenta su plan de paz en Gaza y asegura que Netanyahu lo aprobó: espera respuesta de Hamas
