Máximo tribunal de la ONU falla en histórica decisión que la ocupación de Israel de territorios palestinos es ilegal y debe terminar

Video “Cuerpos de niños en pedazos”: nuevo ataque israelí mata al menos a 16 palestinos en un albergue en Gaza

El máximo tribunal de la ONU dictaminó este viernes que la ocupación de Israel de los territorios palestinos es ilegal y pidió que se ponga fin a la construcción de asentamientos y que se detengan de inmediato, en una condena sin precedentes y generalizada del gobierno de Israel sobre las tierras que capturó y ocupa militar y civilmente hace 57 años.

La Corte Internacional de Justicia (CIJ), la más alta corte del mundo que tiene sede en La Haya, instó a ponerle fin a la ocupación "lo más rápidamente posible".

PUBLICIDAD

El máximo órgano judicial de la ONU, cuyos dictámenes no son vinculantes, se pronunció sobre las consecuencias legales de la ocupación de territorios palestinos por parte de Israel desde 1967, en un momento de creciente tensión tras más de nueve meses de conflicto en Gaza.

"El Estado de Israel tiene la obligación de poner fin a su presencia ilegal en los Territorios Palestinos ocupados lo antes posible", indicó el magistrado.

Un hombre ondea una bandera palestina mientras mujeres y hombres sostienen carteles con los rostros de palestinos algunos de los miles de palestinos detenidos en cárceles israelíes, en Ramallah, en la Cisjordania ocupada por israelíes, el 9 de julio de 2024. Imagen ZAIN JAAFAR/AFP via Getty Images



La Corte "determinó que la continua presencia de Israel en los Territorios Palestinos es ilegal", declaró Nawaf Salam, el magistrado que preside el tribunal, tras un caso sin precedentes en el que medio centenar de países brindaron testimonio.

La CIJ tomó este caso después de que la Asamblea General de la ONU adoptó el 31 de diciembre de 2022 una resolución para pedirle su "opinión consultativa" sobre las "consecuencias jurídicas derivadas de las políticas y prácticas de Israel en el territorio palestino ocupado, incluido Jerusalén-Este".

Los dictámenes de la CIJ pueden aumentar la presión internacional sobre Israel, que está en guerra desde el 7 de octubre contra el movimiento islamista palestino Hamas en Gaza.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, tachó el pronunciamiento como una "mentira". "El pueblo judío no es ocupante en su propia tierra ni en nuestra capital eterna, Jerusalén, ni en nuestro patrimonio ancestral de Judea y Samaria", una denominación que hacen algunos israelíes a los territorios correspondientes de Cisjordania ocupada.

El primer ministro, que está bajo presiones internacionales y que viaja la próxima semana a Estados Unidos, su principal aliado, dijo que "ninguna decisión" en base con supuestas "mentiras" en La Haya "distorsionará esta verdad histórica".

PUBLICIDAD

"Gran día para Palestina"

Video Quiénes son los colonos israelíes y por qué impunemente despojan de sus casas a los palestinos



La Autoridad Palestina, encabezada por Mahmud Abás, celebró la "histórica" decisión del tribunal.

"La presidencia aplaude la decisión de la Corte Internacional de Justicia, la considera una decisión histórica y exige que se obligue a Israel a implementarla", declaró Abás.

La ministra delegada de Relaciones Exteriores de la Autoridad Palestina, Varsen Aghabekian Shahin, afirmó que "este es un gran día para Palestina, histórica y legalmente".

En junio de 1967, en la Guerra de los Seis Días, Israel avanzó y arrebató a Jordania el control de Cisjordania y Jerusalén Este; a Siria, los Altos del Golán; y a Egipto le quitó el control de la Franja de Gaza y el Sinaí. Posteriormente, Israel comenzó a ocupar los 70,000 km2 de territorios árabes tomados, algo que la ONU declaró como ocupación ilegal y que es mayoritariamente condenado por la comunidad internacional.

Ocupación ilegal, genocidio y crímenes de guerra: diferentes acusaciones a Israel

Un hombre palestino sostiene a un pequeño niño herido en un bombardeo israelí de la Franja de Gaza en un hospital de Deir al-Balah, el jueves 18 de julio de 2024. Imagen Abdel Kareem Hana/AP



En las audiencias de febrero, la mayoría de quienes tomaron la palabra llamaron a Israel a poner fin a la ocupación posterior a la Guerra de los Seis Días, y algunos advirtieron que una ocupación prolongada supone un "peligro extremo" para la estabilidad en Oriente Medio y más allá de la región.

Los representantes palestinos acusaron a los israelíes de dirigir un sistema de "colonialismo y apartheid" y exhortaron a los jueces a que pidan el fin de la ocupación de forma "inmediata, total y sin condiciones".

El embajador de Sudáfrica en los Países Bajos dijo ante los jueces que las políticas de Israel en los territorios palestinos son una forma "aún más extrema" del apartheid que su país vivió antes de 1994. Pero Washington salió en defensa de su aliado, diciendo que Israel no debería estar legalmente obligado a retirarse, sin tener en cuenta sus "necesidades en materia de seguridad".

PUBLICIDAD

Israel no participó en las audiencias, pero presentó una contribución escrita en las que calificaba las preguntas planteadas al tribunal como "perjudiciales" y "tendenciosas".

Estas audiencias no están relacionadas al caso presentado ante la CIJ por Sudáfrica, que acusa a Israel de cometer actos genocidas en Gaza. En enero, el tribunal pidió a Israel que impidiera cualquier posible acto de genocidio en el enclave palestino y en mayo, ordenó a Israel que detuviera su ofensiva militar en Rafah.

El fiscal de otro tribunal supranacional, la Corte Penal Internacional (CPI), pidió semanas atrás que se emitan órdenes de arresto internacional contra Netanyahu, su ministro de Defensa y tres dirigentes de Hamas. El fiscal Karim Khan considera que los dirigentes de ambos bandos podrían ser responsables de crímenes de guerra y contra la humanidad en Gaza y en Israel.