Netanyahu dice que la fase "intensa" de sus operaciones en Gaza está por terminar: lo siguiente podría ser una guerra en Líbano

Video Ni por el paso de Rafah atacado ni por el muelle: la ayuda humanitaria no llega a Gaza

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, dijo en una entrevista que la actual fase de lucha contra Hamas en Gaza está llegando a su fin, preparando el terreno para que Israel envíe más tropas a su frontera norte para enfrentar al grupo militante libanés Hizbullah.

Las declaraciones del primer ministro israelí el domingo amenazan con aumentar aún más las tensiones entre Israel y Hizbullah en un momento en el que parecen estar acercándose a la guerra. Netanyahu también señaló que no se vislumbra un final para la devastadora guerra en Gaza.

El líder israelí dijo en una larga entrevista televisiva que si bien el ejército está cerca de completar su actual ofensiva terrestre en la ciudad de Rafah, en el sur del enclave palestino, eso no significa que la guerra contra Hamas haya terminado, solo que se necesitarían menos soldados en la Franja, lo que liberaría fuerzas para luchar contra Hizbullah en el norte.

"Tendremos la posibilidad de transferir algunas de nuestras fuerzas al norte, y lo haremos", dijo al Canal 14 de Israel, una estación pro-Netanyahu, en una entrevista que interrumpida a ratos por aplausos de la audiencia en el estudio. “En primer lugar, para la defensa”, añadió, pero también para permitir que decenas de miles de israelíes desplazados regresen a sus hogares.

El ejército israelí ha estado operando desde principios de mayo en la ciudad fronteriza de Rafah, el que según Israel era su último bastión de Hamas. Sin embargo, Netanyahu aclaró que Israel continuaría con las operaciones de “siega”, ataques dirigidos a impedir que Hamas se reagrupe.

Más de 37,000 palestinos han muerto en la Franja de Gaza desde que estalló la guerra el 7 de octubre de 2023, tras cruentos ataques del grupo militante palestino Hamas en el sur de Israel, que dejaron alrededor de 1,200 personas muertas y unas 250 fueron tomadas de rehenes.

Los enfrentamientos entre Israel y Hizbullah

Hizbullah, milicia respaldada por Irán, comenzó a atacar a Israel casi inmediatamente después del ataque transfronterizo de Hamas del 7 de octubre. Israel y Hizbullah han estado intercambiando disparos casi todos los días desde entonces, pero los combates se han intensificado en las últimas semanas, lo que ha generado temores de una guerra abierta.

Hizbullah es mucho más fuerte que Hamas, y abrir un nuevo frente aumentaría el riesgo de una conflagración de alcance regional que involucre a otros aliados iraníes y tal vez al propio Irán, que podría causar grandes daños y bajas masivas en ambos lados de la frontera.

Amos Hochstein, enviado de la Casa Blanca, estuvo en la región la semana pasada reuniéndose con funcionarios de Israel y Líbano en un esfuerzo por reducir las tensiones. Pero los combates han continuado.

Netanyahu dijo que esperaba que se pudiera encontrar una solución diplomática a la crisis, pero prometió resolver el problema “de una manera diferente” si fuera necesario. "Podemos luchar en varios frentes y estamos preparados para hacerlo", afirmó.

Cualquier acuerdo no sería solo “un acuerdo sobre el papel” si no que requeriría que Hizbullah estuviera lejos de la frontera, un mecanismo de aplicación de la ley y el regreso de los israelíes a sus hogares, dijo Netanyahu. Decenas de miles de israelíes que viven cerca de la frontera con Líbano han sido evacuados desde que estallaron los combates y no han podido regresar a sus casas.

Por su parte, Hizbullah ha dicho que seguirá luchando contra Israel hasta que se alcance un alto el fuego en Gaza. El líder del grupo, Hassan Nasrallah, advirtió a Israel la semana pasada contra el lanzamiento de una guerra mayor, diciendo que Hizbullah tiene nuevas armas y capacidades de inteligencia y que podrían atacar posiciones más críticas en el interior de Israel.



Hizbullah ya ha mostrado nuevas armas durante los combates de bajo nivel, incluidos drones de ataque difíciles de defender que atacan sin previo aviso. Un soldado israelí resultó gravemente herido el domingo en un ataque con drones.

Pero Israel dice que solo ha mostrado a Hizbullah solo una pequeña parte de sus capacidades totales y que Líbano se convertirá en una segunda Gaza si hay una guerra. La semana pasada, el ejército israelí dijo que había “aprobado y validado” un nuevo plan para una ofensiva en Líbano.

Preocupaciones de EEUU por la extensión regional de la guerra

El principal oficial militar estadounidense advirtió el domingo que cualquier ofensiva militar israelí en Líbano correría el riesgo de una respuesta iraní en defensa de Hizbullah, desencadenando una guerra más amplia que podría poner en peligro a las fuerzas estadounidenses en la región.

El general Charles Q. Brown, jefe del Estado Mayor Conjunto, dijo que Irán “estaría más inclinado a apoyar a Hizbullah” y que Teherán apoya a los militantes de Hamas en Gaza pero daría un mayor respaldo a Hizbullah “particularmente si sintieran que Hizbullah estaba siendo significativamente amenazado”.

Los funcionarios estadounidenses han tratado de negociar una solución diplomática al conflicto. Se espera que el tema surja esta semana, con la visita del ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, quien llegó el domingo a Washington DC para reunirse con el secretario de Defensa estadounidense, Lloyd Austin, el secretario de Estado, Antony Blinken, y otros altos funcionarios estadounidenses.

Hochstein, asesor principal del presidente Biden, dijo a los periodistas en Beirut el martes que se trataba de una “situación muy grave” y que era urgente una solución diplomática para evitar una escalada bélica.

Por su parte, el general Brown también dijo que Estados Unidos probablemente no podrá ayudar a Israel a defenderse en una guerra más amplia con Hizbullah, como le ayudó a contrarrestar un ataque iraní de misiles y drones en abril. Es más difícil defenderse de los cohetes de corto alcance que Hizbullah dispara rutinariamente a través de la frontera con Israel, dijo.

Cuando se le preguntó si Estados Unidos había cambiado la postura en la región para garantizar mejor la protección de las tropas, Brown dijo que la seguridad de sus fuerzas ha sido una prioridad desde el principio y que ninguna base estadounidense ha sido atacada desde febrero.

Brown agregó que Estados Unidos continúa hablando con los líderes israelíes y advierte contra la extensión del conflicto. Un mensaje clave es “pensar en el segundo orden de efectos de cualquier tipo de operación en Líbano, y cómo podría desarrollarse y cómo impacta no solo a la región, sino también a nuestras fuerzas en la región”.

Video ¿Por qué usa Israel armas medievales en operaciones en su frontera?



Los funcionarios del Pentágono han dicho que Austin también expresó su preocupación sobre un conflicto más amplio cuando habló con Gallant en una llamada telefónica reciente.

“Dada la cantidad de disparos de cohetes que hemos visto desde ambos lados de la frontera, ciertamente hemos estado preocupados por esa situación, y tanto en público como en privado hemos estado instando a todas las partes a restablecer la calma a lo largo de esa frontera, y nuevamente, a buscar una solución diplomática”, dijo la semana pasada el mayor general Pat Ryder, secretario de prensa del Pentágono.

Una guerra entre dos enemigos fuertemente armados podría ser devastadora para ambos países y provocar un gran número de víctimas civiles. Se cree que el arsenal de cohetes de Hizbullah es mucho más extenso que el de Hamas.

El futuro de Gaza

Los funcionarios estadounidenses también han estado presionando a Netanyahu para que explique un plan claro de posguerra para Gaza. Estados Unidos ha dicho que no aceptará una ocupación israelí del territorio a largo plazo.

Pero Netanyahu expresó una visión muy diferente. Dijo que la única manera de garantizar la seguridad de Israel es mantener el control militar sobre el territorio.

"No hay nadie más" capaz de hacer eso, afirmó, pero luego agregó que está buscando una manera de crear una “administración civil” palestina para gestionar los asuntos cotidianos en Gaza, de ser posible con el respaldo de los países árabes moderados, pero sin incluir a la Autoridad Palestina, reconocida internacionalmente, y que fue expulsada de Gaza por Hamas en una violenta toma del poder en 2007.

Netanyahu dijo que hace varios meses el ejército israelí consideró trabajar con familias palestinas prominentes en Gaza, pero que Hamas inmediatamente las “destruyó”, por lo que Israel ahora está buscando otras opciones.

El primer ministro israelí descartó una opción favorecida por algunos de sus socios gobernantes ultranacionalistas: reasentar a israelíes en Gaza. Israel se retiró de Gaza en 2005, poniendo fin a una presencia de 38 años.

"La cuestión del acuerdo no es realista", afirmó. "Soy realista".

"Una guerra de aniquilación"

Mientras, en el terreno en Gaza, los bombardeos israelíes no dan tregua.

Según testigos, hubo de nuevo obuses el domingo en los alrededores y en el centro de Rafah. También hubo bombardeos en Ciudad de Gaza, en el norte, y tanques dispararon contra el campo de refugiados de Nuseirat, en el centro.

"No hay ni verdura ni fruta. No hay vitaminas. Cuando te enfermas, te quedas en la cama durante dos o tres semanas para recuperarte", deploró Umm Siraj al Balawi, una madre de 33 años en el campo de refugiados de Jabalia, en el norte. "Esta guerra debe terminar, porque es una guerra de desplazamiento. Es una guerra de aniquilación", declaró a la AFP.

La guerra en Gaza ha avivado también la violencia en Cisjordania, ocupada por Israel desde 1967.

El ejército israelí reconoció este domingo haber vulnerado los protocolos operativos durante una incursión en Yenín, en la que soldados ataron a un palestino herido al capó de un vehículo militar.

Las imágenes se volvieron virales y provocaron una ola de indignación.