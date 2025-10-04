Hamas anuncia que ya son 67,000 los palestinos muertos mientras avanza plan de paz con Israel

Video Hamas acepta liberar a rehenes israelíes: te explicamos qué dijo del plan de paz de Trump para Gaza

El presidente Donald Trump ordenó el viernes a Israel detener los bombardeos sobre la Franja de Gaza después de que Hamas anunciara que aceptaba algunos elementos de su plan para poner fin a la guerra de casi dos años y devolver a los rehenes restantes capturados en el ataque del 7 de octubre de 2023.

Trump celebró el anuncio de Hamas y escribió en redes sociales: “Creo que están listos para una PAZ duradera”. “¡Israel debe detener inmediatamente el bombardeo de Gaza, para que podamos sacar a los rehenes de forma segura y rápida! Ahora mismo es demasiado peligroso. Ya estamos en conversaciones sobre los detalles que faltan por resolver”, añadió.

Este sábado, el Ministerio de Salud de Gaza informó desde El Cairo que más de 67,000 palestinos han muerto desde el inicio de la invasión israelí al territorio palestino.

Hamas dijo que estaba dispuesto a liberar a los rehenes y entregar el poder a otros palestinos, pero que otros aspectos del plan requerían consultas adicionales entre las facciones. Altos dirigentes del movimiento sugirieron que aún existen profundas discrepancias.

El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu señaló que estaba preparado para implementar la “primera etapa” del plan de Trump, aparentemente en referencia a la liberación de rehenes. No obstante, su oficina reiteró que Israel mantiene como prioridad terminar la guerra bajo los principios que ya había establecido, sin entrar en las posibles diferencias con Hamas.

Condiciones de Hamas

El grupo islamista afirmó que las cuestiones relacionadas con el futuro de Gaza y los derechos palestinos deben decidirse con una “postura palestina unánime”, en coordinación con otras facciones y con base en el derecho internacional.

Sin embargo, el comunicado no mencionó la exigencia israelí de desarme, un punto clave del plan propuesto por Trump.

Bienvenida internacional

Trump, que busca cumplir su promesa de poner fin a la guerra antes del segundo aniversario del ataque del 7 de octubre, recibió respaldo de mediadores como Egipto y Catar. El vocero de la cancillería catarí, Majed Al Ansari, aseguró que las discusiones continuarán.

Un portavoz del secretario general de la ONU, António Guterres, pidió a las partes aprovechar la oportunidad para “poner fin al trágico conflicto en Gaza”. El presidente francés, Emmanuel Macron, escribió que “la liberación de todos los rehenes y un alto el fuego en Gaza están al alcance de la mano”.

La principal organización que representa a las familias de rehenes israelíes calificó como “esencial” la exigencia de Trump de frenar la ofensiva, para evitar daños irreversibles a los cautivos, e instó a Netanyahu a iniciar “negociaciones rápidas y eficientes”.

El plan de Trump

Un niño palestino lleva un trozo de madera mientras camina por un sendero costero al noroeste del campo de refugiados de Nuseirat, mientras se desplazan hacia el sur tras el anuncio israelí del cierre de la carretera de Al-Rashid hacia el norte de la Franja de Gaza sitiada por Israel. Imagen EYAD BABA/AFP via Getty Images



Trump advirtió que Hamas debía aceptar el acuerdo antes del domingo por la noche, o enfrentaría una ofensiva “como nunca antes se ha visto”.

Bajo el plan, Hamas liberaría a los 48 rehenes restantes —unos 20 de ellos se cree que siguen vivos— en un plazo de tres días. Además, debería ceder el poder y desarmarse.

A cambio, Israel detendría su ofensiva, se retiraría de gran parte del territorio, liberaría a cientos de prisioneros palestinos y permitiría un masivo ingreso de ayuda humanitaria y posterior reconstrucción. Los planes de reubicar a gran parte de la población gazatí en terceros países quedarían descartados.

La Franja de Gaza quedaría bajo una administración internacional, supervisada por el propio Trump y el ex primer ministro británico Tony Blair. El plan no contempla la reunificación con Cisjordania ocupada como parte de un futuro Estado palestino.

Objeciones de Hamas

En entrevistas televisivas, dirigentes de Hamas expresaron reservas. Mousa Abu Marzouk dijo a Al Jazeera que el plan “no puede implementarse sin negociaciones” y advirtió que podría ser difícil localizar en 72 horas los restos de todos los cautivos fallecidos.

PUBLICIDAD

Otro alto cargo, Osama Hamdan, declaró a Al Araby que la administración extranjera de Gaza sería “inaceptable”.

Presión militar y crisis humanitaria

Israel ha intensificado la presión militar desde que rompió la última tregua en marzo, imponiendo un bloqueo de alimentos y medicinas durante meses y arrasando extensas zonas de Gaza.

Expertos advirtieron que la ciudad de Gaza cayó en hambruna poco antes de la ofensiva terrestre más reciente. Unas 400,000 personas huyeron, aunque cientos de miles permanecen atrapados.

Olga Cherevko, vocera de la oficina humanitaria de la ONU, relató que varias familias desplazadas se refugiaban en el estacionamiento del hospital Shifa. “No pueden moverse al sur porque no tienen cómo costearlo”, explicó.

La ofensiva israelí ha matado a más de 66.000 palestinos, según el Ministerio de Salud de Gaza, que señala que mujeres y niños constituyen la mitad de las víctimas. Naciones Unidas y expertos independientes consideran sus cifras como las más confiables en ausencia de otros registros.

A dos años del ataque de Hamas

El 7 de octubre de 2023, miles de militantes liderados por Hamas atacaron Israel, matando a unas 1.200 personas —en su mayoría civiles— y secuestrando a 251 más. La ofensiva israelí posterior ha desplazado al 90% de la población de Gaza y dejado gran parte del enclave inhabitable.

Tanto la administración de Joe Biden como la de Trump han buscado poner fin a la guerra y lograr la liberación de rehenes, al tiempo que mantienen un fuerte apoyo militar y diplomático a Israel.