En una decisión histórica, Reino Unido y otras naciones reconocen a Palestina como Estado

Video “Sobrevivir es tu única función en la vida”: la experiencia de un trabajador humanitario en Gaza

El primer ministro británico, Keir Starmer, confirmó este domingo que Reino Unido reconoce formalmente a Palestina como un Estado, ese a la feroz oposición de Estados Unidos e Israel. Canadá y Australia también reconocieron el Estado palestino.

Starmer dijo que la decisión busca "revivir la esperanza de que haya paz entre los palestinos e israelíes".

PUBLICIDAD

Si bien se trata de una medida mayormente simbólica, es un momento histórico dado que Reino Unido allanó el camino para la creación del Estado israelí cuando tenía control de lo que se conocía como Palestina en 1917.

Se esperaba ampliamente el anuncio, pues Starmer había dicho en julio que Reino Unido reconocería al Estado palestino salvo que Israel acordara un cese al fuego en Gaza, permitiera que Reino Unido diera ayuda y tomara más pasos para una paz duradera.

Más de 140 países ya reconocen al Estado palestino y se espera que más también lo hagan esta semana en la Asamblea General de Naciones Unidas, incluyendo a Francia.

"Una injusticia histórica" para los palestinos

El reconocimiento del Estado palestino por parte de Reino Unido se da apenas días después de la visita del presidente estadounidense, Donald Trump, que expresó su desacuerdo con el plan. "Discrepo con el primer ministro en ello", dijo Trump.

Los críticos, incluyendo a Estados Unidos y el gobierno israelí que no ha mostrado interés en una solución en la que haya dos Estados, han condenado el plan. Dicen que avala al grupo Hamas y al terrorismo. También consideran que se trata de un gesto vacío porque el pueblo palestino está dividido en dos territorios: Cisjordania y la Franja de Gaza sin tener una capital reconocida internacionalmente.

Starmer insiste en que Hamas no tendrá papel alguno en un futuro gobierno del pueblo palestino y que debe liberar a los rehenes israelíes que tiene en sus manos desde el ataque del 7 de octubre de 2023.

PUBLICIDAD

Francia y Reino Unido han tenido un rol en la política de Oriente Medio en los pasados 100 años, desde la derrota del Imperio otomano en la Primera Guerra Mundial. Reino Unido se convirtió en el poder gobernante de lo que era entonces Palestina. También fue autor de la Declaración Balfour en 1917, que apoyó el establecimiento de un "hogar para el pueblo judío".

Sin embargo, la segunda parte de esa declaración ha sido mayormente ignorada por décadas: "no puede hacerse algo que perjudique los derechos civiles y religiosos del pueblo palestino".

El viceprimer ministro David Lammy, quien representará a Reino Unido en la Asamblea General de la ONU, dijo en julio que eso no se ha cumplido y que representa "una injusticia histórica que sigue en curso".

El líder de la misión palestina en Reino Unido, Husam Zomlot, dijo a la BBC que el reconocimiento enmendará un error de la era colonial. "El asunto actualmente es poner fin a la negación de nuestra existencia que comenzó hace 108 años, en 1917", dijo. "Y creo que el pueblo británico debe celebrar el día en que se ha enmendado la historia, cuando se han corregido los errores", agregó.

Mira también: