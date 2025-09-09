"El mundo observa nuestra masacre y no hace nada": palestinos en Ciudad de Gaza son forzados otra vez por Israel a desplazarse

Video La historia de la niña palestina de 6 años que fue baleada por el Ejército israelí y se convirtió en una aclamada película

Un flujo constante de palestinos emprendió la huida en tractores, carros y furgonetas sobrecargadas por una carretera costera deshecha en el centro de Gaza, es el último desplazamiento masivo frente a la nueva intensificación de ataques de Israel contra la principal ciudad del territorio palestino.

Quienes escaparon de la nueva ofensiva sobre la Ciudad de Gaza dejaron tras de sí una escena de devastación absoluta, donde el humo de los ataques israelíes se extendía tras los edificios ya reducidos a escombros. La ONU estima que casi un millón de personas viven en la Ciudad de Gaza y sus alrededores, el mayor centro urbano palestino que el ejército israelí se prepara para tomar.

El ejército ordenó el martes a todos los residentes que abandonaran la ciudad inmediatamente y se dirigieran al sur, provocado un nuevo desplazamiento masivo forzado de palestinos. Esta escalada, que Israel describe como una operación para tomar el principal bastión de Hamas, se produce en medio de una creciente presión internacional y nacional para detener la campaña militar israelí que ha matado a unas 64,000 personas.

La situación ha reavivado las preocupaciones sobre la devastación humanitaria y las posibles implicaciones bajo el derecho internacional, ya que no parece haber vías seguras o alternativas para los palestinos forzados a desplazarse nuevamente.

La nueva ofensiva en Gaza: hambre, masacres y órdenes de evacuación

El ejército israelí ordenó el martes una evacuación completa de Ciudad de Gaza, advirtiendo que actuaría con "gran fuerza" en la zona. Esta fue la primera advertencia para una evacuación total de la ciudad en la actual ronda de combates, ya que anteriormente solo se habían advertido secciones específicas.

Una mujer palestina desplazada sentada con sus pertenencias tras un ataque israelí en un campo de desplazados internos en Deir el-Balah, en el centro de la Franja de Gaza, el 21 de agosto de 2025. Imagen EYAD BABA/AFP via Getty Images



Como parte de esta ofensiva, Israel ahora está derribando decenas de edificios de altura, incluyendo 50 según el primer ministro Benjamin Netanyahu, acusando a Hamas de utilizarlos para infraestructura militar. Netanyahu calificó estas demoliciones como "solo la introducción, solo el comienzo de la principal operación intensiva".

Según el Ministerio de Salud de Gaza, las operaciones de represalia de Israel han causado la muerte de al menos 64,522 palestinos, la mayoría de ellos civiles, con alrededor de la mitad siendo mujeres y niños, cifras que Naciones Unidas considera fiables. El 90% de la población de unos 2 millones de palestinos ha sido desplazada. Grandes partes de las principales ciudades han sido completamente destruidas.

Población civil agotada: es "humillante"

Un niño detrás de un hombre, una mujer y una niña que viajan en un triciclo mientras evacuan la ciudad de Gaza hacia el sur por la carretera costera de Nuseirat, en el centro de la Franja de Gaza, el 9 de septiembre de 2025. Imagen EYAD BABA/AFP via Getty Images



Mirvat Abu Muammar, una mujer de 30 años desplazada con su familia, describió a la agencia AFP la evacuación como "humillante".

Esta es la última de una serie de desplazamientos que han afectado a la gran mayoría de la población de Gaza, que ha sido desplazada múltiples veces en casi dos años de guerra. A pesar de las advertencias, muchos palestinos se encuentran exhaustos por los múltiples traslados y no están seguros de si el sur será realmente más seguro.

Se estima que hay un millón de palestinos en el norte de Gaza, alrededor de la mitad de la población total de la Franja.

Aquellos que logran huir viajan en camiones, remolques o empujando pesadas carretas a mano. El ejército israelí insta a los palestinos a dirigirse a una "zona humanitaria" en la zona costera meridional de Al-Mawasi, donde, según afirman, se les dará ayuda. Sin embargo, los habitantes de Gaza afirman que el viaje al sur es casi imposible porque ya no hay espacio para acampar en zonas designadas.

"El mundo está mirando nuestra masacre"

Un niño sostiene uno de los panfletos lanzados por el ejército israelí sobre la ciudad de Gaza, instando a la evacuación hacia el sur, a al-Mawasi, el 9 de septiembre de 2025. Imagen OMAR AL-QATTAA/AFP via Getty Images



Khaled Khuwaiter, de 36 años, quien ya había huido del barrio de Zeitun en la Ciudad de Gaza, dijo que las personas que huyeron a la zona de Al-Mawasi... "no encontraron dónde quedarse".

"Los bombardeos y las matanzas están por todas partes. Solo tenemos a Dios, porque el mundo observa nuestra masacre y no hace nada", dijo.



El ataque de Hamas a Israel el 7 de octubre de 2023, que desencadenó la guerra, causó la muerte de 1,219 personas, en su mayoría civiles, según un recuento de AFP basado en cifras israelíes. Desde entonces, Israel lanzó una ofensiva que lleva ya casi dos años y que ha arrasado el territorio palestino.

Mirvat Abu Muammar añadió que ya había huido una vez con su esposo y sus tres hijos y que ahora no contaban con suministros básicos. "Esperaremos y veremos. Durante dos años, no hemos conocido un momento de paz ni de sueño; solo muerte, destrucción y desesperación".

La situación humanitaria y señalamientos de crímenes de guerra

Un hombre herido carga a un niño pequeño mientras otros buscan sus pertenencias entre los escombros, en la escuela al-Farabi, convertida en refugio para palestinos desplazados tras ser alcanzada por un ataque israelí, en la ciudad de Gaza. Imagen OMAR AL-QATTAA/AFP via Getty Images



La situación humanitaria en las áreas designadas como "seguras" es crítica. Mahmud Bassal, portavoz de la agencia de defensa civil de Gaza, declaró que incluso en las zonas del centro y sur del territorio "no hay necesidades básicas para vivir: no hay refugio, ni espacio para tiendas de campaña, ni comida, ni agua potable".

Khaled Khuwaiter, un desplazado, dijo a la agencia AFP: "¿Dónde se supone que debemos ir? Las personas que huyeron de la Ciudad de Gaza a la zona de Al-Mawasi... no encontraron dónde quedarse: ni tiendas de campaña, ni agua, ni comida... Y los bombardeos y las matanzas están por todas partes".

La magnitud de la destrucción en Ciudad de Gaza, el desplazamiento forzado de casi un millón de personas, y la alegada falta de seguridad y recursos básicos en las "zonas humanitarias" designadas, generan graves interrogantes sobre el cumplimiento del derecho internacional humanitario.

La ofensiva en curso es vista por muchos como una situación que podría implicar violaciones a las leyes de guerra, especialmente por la imposibilidad de la población de encontrar refugio seguro y acceso a necesidades básicas.