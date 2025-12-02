Trump empuja nueva negociación con Putin para intentar poner fin a la guerra en Ucrania

Video Guerra entre Rusia y Ucrania: los puntos clave (y polémicos) del nuevo plan de paz de Trump

El enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff, se reunirá con el presidente ruso, Vladimir Putin, en Moscú este martes, para llevar al Kremlin un plan de paz propuesto por el presidente Donald Trump con el objetivo de poner fin a la guerra de casi cuatro años en Ucrania.

Tras meses de frustración en sus esfuerzos por detener los combates, el presidente Trump, está desplegando funcionarios para impulsar sus propuestas de paz.

Jared Kushner, yerno de Trump, asistirá a la reunión entre Putin y Witkoff, según informó a la prensa el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov. Añadió que las conversaciones durarán "el tiempo que sea necesario" y que solo participarán Witkoff, Kushner y un intérprete estadounidense.

Coincidiendo con el viaje de Witkoff, el presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, viajó a Irlanda, continuando sus visitas a países europeos que han contribuido a sostener la lucha de su país contra la invasión rusa.

Dos procesos paralelos: Ucrania por un lado, Rusia por otro

Hasta el momento, las conversaciones han seguido un proceso paralelo: el secretario de Estado, Marco Rubio, se reunió con funcionarios ucranianos y Witkoff se dirige ahora a Moscú.

Zelenskyy afirmó haberse reunido el martes con la delegación ucraniana que regresó de la última ronda de negociaciones con los representantes estadounidenses en Florida. Rubio afirmó que las conversaciones avanzaron, pero añadió que "queda mucho trabajo por hacer".

Zelenskyy explicó que las conversaciones en Florida se inspiraron en un documento que ambas partes redactaron en una reunión anterior en Ginebra. El líder ucraniano afirmó que dicho documento ya estaba "finalizado", aunque no explicó qué significaba.

Los diplomáticos ucranianos están trabajando para garantizar que los socios europeos participen activamente en la toma de decisiones, declaró Zelenskyy en la aplicación de mensajería Telegram, y advirtió sobre lo que, según él, eran campañas de desinformación rusas destinadas a manipular las negociaciones.

“La inteligencia ucraniana proporcionará a los socios la información que tenemos sobre las verdaderas intenciones de Rusia y sus intentos de utilizar la diplomacia como tapadera para flexibilizar las sanciones y bloquear importantes decisiones colectivas europeas”, declaró.

Zelenskyy se reunía con líderes políticos y legisladores en Dublín en su primera visita oficial. Irlanda es oficialmente neutral y no es miembro de la OTAN, pero ha enviado apoyo militar no letal a Ucrania. Más de 100,000 ucranianos se han mudado a Irlanda desde que Rusia inició su guerra el 24 de febrero de 2022.

Algunos detalles sobre las negociaciones para la paz entre Rusia y Ucrania

Aunque las consultas de esta semana podrían impulsar el proceso, se han hecho públicos pocos detalles. Sigue sin estar claro cómo los enviados van a superar la brecha entre ambas partes en diferencias tan básicas como quién conserva qué territorio.

Funcionarios europeos afirman que el camino hacia la paz será largo. Los líderes europeos, que temen las futuras ambiciones territoriales de Rusia y buscan cómo financiar la lucha de Ucrania más allá de este año, intentan hacerse oír tras haber sido prácticamente ignorados por Washington. También trabajan en futuras garantías de seguridad para Ucrania.

El presidente francés, Emmanuel Macron, declaró el lunes que él y Zelenskyy, quien se encontraba de viaje en París, hablaron por teléfono con Witkoff. También conversaron con líderes de otros ocho países europeos, así como con altos funcionarios de la Unión Europea y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte.

Macron afirmó que en los próximos días se celebrarán "conversaciones cruciales" entre funcionarios estadounidenses y socios occidentales. La visita de Zelenskyy a París se produjo tras la reunión del domingo entre funcionarios ucranianos y estadounidenses, que Rubio calificó de productiva.

Los diplomáticos se enfrentan a dificultades para superar las diferencias entre Rusia y Ucrania y persuadirlos para que alcancen acuerdos. Los principales obstáculos —sobre si Kiev debería ceder territorio a Moscú y cómo garantizar la seguridad futura de Ucrania— parecen no haberse resuelto.

Zelenskyy se encuentra bajo una fuerte presión en uno de los períodos más oscuros de la guerra para su país. Además de gestionar la presión diplomática, debe encontrar fondos para mantener a Ucrania a flote y abordar un problema de corrupción.

El escándalo de iones, que ha alcanzado las altas esferas de su gobierno, mantiene a Rusia a raya en el campo de batalla.

El Kremlin afirmó el lunes por la noche que las fuerzas rusas habían capturado la importante ciudad ucraniana de Pokrovsk, en la región oriental de Donetsk. Sin embargo, Zelenskyy declaró en París que los combates continuaban en Pokrovsk el lunes.