Rusia Rusia acusa a Ucrania del ataque a tiros de un general de inteligencia ruso en Moscú Rusia informó que un alto oficial militar de su agencia de inteligencia fue herido de bala el viernes en Moscú, por lo que fue hospitalizado. El gobierno ruso llamó al ataque como un intento de asesinato orquestado por Ucrania.

Video Al menos dos personas resultaron heridas en un ataque ruso en Ucrania

Un alto general de la inteligencia militar rusa resultó herido de bala el viernes en un edificio de apartamentos de Moscú, en lo que Rusia calificó como un intento de asesinato orquestado por Ucrania.

Vladimir Alekseyev es el subdirector de la inteligencia militar GRU de Moscú. Está sujeto a sanciones occidentales por su presunta participación en ciberataques y por la acusación de haber organizado un ataque con agente nervioso contra un desertor ruso en Gran Bretaña.

Los investigadores rusos afirmaron que fue tiroteado por un "individuo no identificado" que huyó del lugar. Alekseyev, de 64 años, se desempeña como segundo al mando del GRU desde 2011.

En declaraciones televisadas, el ministro de Relaciones Exteriores ruso, Sergei Lavrov, acusó a Ucrania de estar detrás del "acto terrorista" y afirmó que Kiev quería "perturbar el proceso de negociación" destinado a poner fin a la guerra que dura ya cuatro años.

No hubo comentarios por parte de Kiev, que ha reivindicado la autoría de varios de los asesinatos de altos mandos militares en territorio ruso desde que Moscú lanzara su ofensiva a gran escala en febrero de 2022.

El tiroteo se produjo un día después de que los negociadores rusos, ucranianos y estadounidenses concluyeran dos días de conversaciones en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos, con el objetivo de poner fin al conflicto de casi cuatro años en Ucrania. La delegación rusa estaba encabezada por el jefe de Alekseyev, el almirante Igor Kostyukov, jefe de inteligencia militar.

El presidente Vladimir Putin fue informado del ataque, según declaró el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, quien añadió que las fuerzas del orden deben reforzar la protección de los altos mandos militares durante el conflicto en Ucrania.

No hubo más información sobre el estado de Alekseyev, salvo que había sido hospitalizado.

"Se están llevando a cabo investigaciones y medidas de búsqueda operativas para identificar a la persona o personas implicadas en la comisión del delito mencionado", declaró la portavoz del Comité de Investigación, Svetlana Petrenko.

'Héroe de Rusia'

Alekseyev fue condecorado con la medalla de Héroe de Rusia por su papel en la campaña militar de Moscú en Siria y, en junio de 2023, apareció en la televisión estatal hablando con el jefe mercenario Yevgeny Prigozhin cuando su Grupo Wagner tomó el cuartel general militar en la ciudad sureña de Rostov del Don durante su breve motín.

Al ser preguntado sobre el tiroteo, el ministro de Relaciones Exteriores ruso, Sergey Lavrov, dijo que correspondería a las fuerzas del orden llevar a cabo la investigación, pero lo describió como un aparente "acto terrorista" de Ucrania destinado a descarrilar las conversaciones de paz.

El diario económico Kommersant afirmó que el agresor, que se hizo pasar por un repartidor, disparó dos veces al general en la escalera de su edificio de apartamentos, hiriéndolo en el pie y el brazo. Alekseyev intentó arrebatarle el arma y recibió otro disparo en el pecho antes de que el agresor huyera, según el informe.

Alekseyev, que nació en Ucrania cuando esta formaba parte de la Unión Soviética, ascendió rápidamente en el escalafón hasta dirigir las operaciones de la inteligencia militar rusa en Siria, Ucrania y otros lugares.

Fue sancionado por Washington por interferir en las elecciones estadounidenses de 2016 y también se enfrentó a sanciones en el Reino Unido y la Unión Europea por su presunta participación en el envenenamiento en 2018 del exoficial de inteligencia ruso Sergei Skripal y su hija con el agente nervioso Novichok en Salisbury, Inglaterra.

Otros atentados contra oficiales rusos

En diciembre, un coche bomba mató al teniente general Fanil Sarvarov, jefe de la Dirección de Entrenamiento Operativo del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas rusas.

En abril, otro alto mando militar ruso, el teniente general Yaroslav Moskalik, subdirector del departamento operativo principal del Estado Mayor, murió por la explosión de una bomba colocada en su coche, aparcado cerca de su edificio de apartamentos, a las afueras de Moscú.

Un ciudadano ruso que anteriormente había vivido en Ucrania se declaró culpable de llevar a cabo el atentado y afirmó que había sido pagado por los servicios de seguridad ucranianos.

Días después del asesinato de Moskalik, el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy afirmó que había recibido un informe del jefe de la agencia de inteligencia exterior de Ucrania sobre la "liquidación" de altos mandos militares rusos, y añadió que "la justicia inevitablemente llega", aunque no mencionó el nombre de Moskalik.

En diciembre de 2024, el teniente general Igor Kirillov, jefe de las fuerzas de protección nuclear, biológica y química del ejército, murió por la explosión de una bomba oculta en un patinete eléctrico fuera de su edificio de apartamentos. El asistente de Kirillov también murió. Los servicios de seguridad ucranianos reivindicaron la autoría del atentado.

