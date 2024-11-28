Putin elogia a Trump y amenaza con atacar Kiev con su nuevo misil hipersónico Oreshnik

Video Putin amenaza con volver a usar el nuevo misil 'Oreshnik' directamente contra Kiev

Además de para elogiar a Donald Trump y responder contundentemente a si Occidente debería dar armas nucleares a Ucrania, el presidente ruso, Vladimir Putin, también tuvo tiempo para amenazar con atacar Kiev con el nuevo misil balístico hipersónico "Oreshnik".

"No descartamos utilizar Oreshnik contra objetivos militares, instalaciones militares-industriales o centros de toma de decisiones, incluso en Kiev", dijo Putin en una rueda de prensa retransmitida por la televisión rusa desde Kazajistán, donde participa a una cumbre regional.

PUBLICIDAD

Moscú disparó el Oreshnik sobre Dnipro la semana pasada, en respuesta a bombardeos ucranianos con proyectiles occidentales, algo a lo que también vinculó el masivo ataque con el que dejó a más de un millón de ucranianos sin servicio eléctrico. Putin señaló el jueves que la producción "en serie" de este proyectil nuevo ya había "comenzado".

Oreshnik también estaría equipado con cargas de maniobra en el aire, lo que aumentaría aún más la dificultad de intercepción. "Los sistemas de defensa aérea actualmente disponibles en el mundo y los sistemas de defensa antimisiles creados por los estadounidenses en Europa no interceptan estos misiles", dijo Putin.



Agregó que las autoridades de Kiev continúan los intentos de atacar "instalaciones críticas" rusas, incluidas las que se encuentran en Moscú y San Petersburgo. " Vamos a responder a los actos de agresión contra Rusia. Cómo, cuándo y con qué armas dependerá del Ministerio de Defensa de Rusia", señaló el jefe del Kremlin.

Señaló también que para cada objetivo se debe utilizar "un instrumento diferente". Y en cuanto a la disposición de negociar la paz, Putin afirmó que la aparición del misil Oreshnik "no ha cambiado nada".

La respuesta de Putin a si debe occidente facilitar armas nucleares a Ucrania

En cuanto a las conversaciones en Occidente sobre la necesidad de dar armas nucleares a Ucrania, Putin afirmó que Rusia "no lo tolerará".

"En tal caso, utilizaremos todos —y quiero subrayar eso— todos los medios a nuestro alcance. No lo toleraremos", aseveró.

PUBLICIDAD

Según el jefe del Kremlin, las declaraciones sobre la necesidad de transferir armas nucleares a Kiev fueron hechas por "personas irresponsables que no responden por nada y no sienten responsabilidad alguna por el destino de sus países y del mundo en general".

En este sentido, subrayó que si alguna potencia accede a esa transferencia, eso "violaría todas las obligaciones asumidas en el ámbito de la no proliferación de armas de destrucción masiva".

Actualmente, Kiev puede producir por su cuenta solo una "bomba sucia", pero también en ese caso "la respuesta será absolutamente proporcional" a las amenazas creadas para Rusia, prometió

Putin confía en que Trump "sea cauteloso"

Para Putin, la vida del presidente electo de Estados Unidos sigue estando en peligro. "Contra Trump se utilizaron métodos de lucha totalmente incivilizados, incluso hasta reiterados intentos de asesinato. En mi opinión, él todavía corre peligro", afirmó, al recordar que "en EEUU han pasado muchas cosas".

Sin embargo, añadió, Trump es "un hombre inteligente y bastante experimentado". "Confío en que será más cuidadoso", dijo Putin.

Video En qué consiste la nueva doctrina nuclear rusa aprobada por Putin

No es la primera vez que el presidente ruso halaga a Trump: al felicitarle por su victoria en las elecciones presidenciales, afirmó sentirse "impresionado" por su "valiente" reacción al atentado que sufrió durante la campaña electoral.

El mandatario ruso también denunció que durante la lucha política previa a las presidenciales estadounidenses contra Trump "no solo a él lo sometieron a procesos judiciales y acusaciones humillantes y sin fundamentos, sino que también atacaron a los miembros de su familia, a sus hijos".

PUBLICIDAD

"En Rusia ni los bandidos hacen algo así", sostuvo, al señalar que cuando las bandas criminales rusas luchan entre sí "no tocan a las mujeres y a los niños, les dejan en paz".

"Es algo muy asqueroso que subraya una vez más toda la decadencia del actual sistema político estadounidense", dijo.

En referencia al presidente Joe Biden, supuso que busca "agravar la situación y elevar el grado de confrontación" en Ucrania para crear "dificultades adicionales" a la futura administración Trump.

"Estamos listos para el diálogo con Estados Unidos, incluyendo la futura administración", zanjó