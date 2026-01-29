¿Pausan guerra en Ucrania? Donald Trump revela acuerdo con Vladimir Putin

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, afirmó este jueves 29 de enero de 2026, que su homólogo ruso, Vladimir Putin, acordó no disparar contra Kiev durante una semana debido al frío.

Putin considera el plan de paz de EEUU un inicio para terminar la guerra con Ucrania

Zelensky se reunirá con Trump en Mar-a-Lago este domingo y asegura que el plan de paz "está listo en un 90%"

Rusia lanza "ataque masivo" en Ucrania, un día antes de la reunión de Zelensky con Trump

Zelensky se reúne con Trump en Mar-a-Lago en paso clave para poner fin a la guerra en Ucrania

Trump dice que hay “uno o dos temas muy espinosos” que resolver para alcanzar un acuerdo entre Rusia y Ucrania

Cómo Putin logró convencer a Trump de que Ucrania atacó supuestamente su residencia (aunque no hay prueba de ello)

"Le pedí personalmente al presidente Putin que no disparara contra Kiev y otras ciudades durante una semana, y él accedió a hacerlo", dijo Trump en una reunión del Gabinete, esto por el "frío extraordinario" que se vive en la región.