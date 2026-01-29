¿Pausan guerra en Ucrania? Donald Trump revela acuerdo con Vladimir Putin
Según el presidene Trump, durante la llamada para hablar de la guerra entre Ucrania y Rusia, Putin fue muy amable.
Video ¿Qué se dijo en la reunión entre Trump y Putin?
Donald Trump, presidente de Estados Unidos, afirmó este jueves 29 de enero de 2026, que su homólogo ruso, Vladimir Putin, acordó no disparar contra Kiev durante una semana debido al frío.
"Le pedí personalmente al presidente Putin que no disparara contra Kiev y otras ciudades durante una semana, y él accedió a hacerlo", dijo Trump en una reunión del Gabinete, esto por el "frío extraordinario" que se vive en la región.
"Fue muy amable. Mucha gente me dijo: 'No malgastes la llamada, no vas a conseguirlo'. Y lo hizo", detalló Trump.
