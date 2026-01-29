Guerra Rusia y Ucrania

¿Pausan guerra en Ucrania? Donald Trump revela acuerdo con Vladimir Putin

Según el presidene Trump, durante la llamada para hablar de la guerra entre Ucrania y Rusia, Putin fue muy amable.

Univision picture
Por:Univision
add
Síguenos en Google
Video ¿Qué se dijo en la reunión entre Trump y Putin?

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, afirmó este jueves 29 de enero de 2026, que su homólogo ruso, Vladimir Putin, acordó no disparar contra Kiev durante una semana debido al frío.

Más sobre Guerra Rusia y Ucrania

¿El fin de la guerra? Acuerdan celebrar reunión entre Rusia, Estados Unidos y Ucrania
2 mins
ÚLTIMA HORA

¿El fin de la guerra? Acuerdan celebrar reunión entre Rusia, Estados Unidos y Ucrania

Mundo
Cómo Putin logró convencer a Trump de que Ucrania atacó supuestamente su residencia (aunque no hay prueba de ello)
6 mins

Cómo Putin logró convencer a Trump de que Ucrania atacó supuestamente su residencia (aunque no hay prueba de ello)

Mundo
Rusia despliega misiles con capacidad nuclear Oreshnik mientras Trump media en las negociaciones con Ucrania
3 mins

Rusia despliega misiles con capacidad nuclear Oreshnik mientras Trump media en las negociaciones con Ucrania

Mundo
Trump dice que hay “uno o dos temas muy espinosos” que resolver para alcanzar un acuerdo entre Rusia y Ucrania
0:23

Trump dice que hay “uno o dos temas muy espinosos” que resolver para alcanzar un acuerdo entre Rusia y Ucrania

Mundo
Trump anuncia "grandes avances" en el plan de paz para Ucrania tras reunirse con Zelensky en Mar-a-Lago
5 mins

Trump anuncia "grandes avances" en el plan de paz para Ucrania tras reunirse con Zelensky en Mar-a-Lago

Mundo
Zelensky se reúne con Trump en Mar-a-Lago en paso clave para poner fin a la guerra en Ucrania
6 mins

Zelensky se reúne con Trump en Mar-a-Lago en paso clave para poner fin a la guerra en Ucrania

Mundo
Rusia lanza "ataque masivo" en Ucrania, un día antes de la reunión de Zelensky con Trump
3 mins

Rusia lanza "ataque masivo" en Ucrania, un día antes de la reunión de Zelensky con Trump

Mundo
Zelensky se reunirá con Trump en Mar-a-Lago este domingo y asegura que el plan de paz "está listo en un 90%"
5 mins

Zelensky se reunirá con Trump en Mar-a-Lago este domingo y asegura que el plan de paz "está listo en un 90%"

Mundo
Traductora rompe en llanto en medio del testimonio de un niño ucraniano herido por misiles rusos
1:58

Traductora rompe en llanto en medio del testimonio de un niño ucraniano herido por misiles rusos

Mundo
Putin considera el plan de paz de EEUU un inicio para terminar la guerra con Ucrania
6 mins

Putin considera el plan de paz de EEUU un inicio para terminar la guerra con Ucrania

Mundo

"Le pedí personalmente al presidente Putin que no disparara contra Kiev y otras ciudades durante una semana, y él accedió a hacerlo", dijo Trump en una reunión del Gabinete, esto por el "frío extraordinario" que se vive en la región.

PUBLICIDAD

"Fue muy amable. Mucha gente me dijo: 'No malgastes la llamada, no vas a conseguirlo'. Y lo hizo", detalló Trump.

Mira también:

Relacionados:
Guerra Rusia y UcraniaUcrania (pais)Donald Trump

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
YE Live in Mexico
Par de ideotas
Gratis
Tráiler: Tormento
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX