ÚLTIMA HORARusia
¿El fin de la guerra? Acuerdan celebrar reunión entre Rusia, Estados Unidos y Ucrania el 23 de enero
De acuerdo con Yuri Viktorovich Ushakov, asesor de Putin, esto se estaría celebrando mañana y sería la primera reunión entre ambos países desde que inició el conflicto.
Video Trump anuncia que Rusia y Ucrania iniciarán negociaciones para un posible alto el fuego
Vladimir Putin y Steve Witkoff, enviado especial de EEUU, acordaron celebrar una reunión entre Rusia, Estados Unidos y Ucrania este 23 de enero, según el asesor del presidente de Rusia, Yuri Viktorovich Ushakov.
En breve más información.