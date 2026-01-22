ÚLTIMA HORA
Rusia

¿El fin de la guerra? Acuerdan celebrar reunión entre Rusia, Estados Unidos y Ucrania el 23 de enero

De acuerdo con Yuri Viktorovich Ushakov, asesor de Putin, esto se estaría celebrando mañana y sería la primera reunión entre ambos países desde que inició el conflicto.

N+ Univision picture
Por:N+ Univision
Video Trump anuncia que Rusia y Ucrania iniciarán negociaciones para un posible alto el fuego

Vladimir Putin y Steve Witkoff, enviado especial de EEUU, acordaron celebrar una reunión entre Rusia, Estados Unidos y Ucrania este 23 de enero, según el asesor del presidente de Rusia, Yuri Viktorovich Ushakov.

En breve más información.

Relacionados:
RusiaUcrania (pais)Vladimir PutinGuerra Rusia y Ucrania

