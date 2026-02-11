Ucrania (pais) Zelenski revela cuáles son las condiciones para celebrar elecciones en Ucrania: "Es muy sencillo" Esta fue la condición que puso el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski.

Ucrania solo celebrará elecciones una vez que obtenga "garantías de seguridad" y "un alto el fuego" con Rusia, afirmó este miércoles 11 de febrero de 2026, Volodimir Zelenski, presidente ucraniano.

"Pasaremos a las elecciones cuando estén todas las garantías de seguridad necesarias", dijo Zelensk en una rueda de prensa en línea en respuesta a lo que se decía sobre comicios presidenciales y un referéndum en los próximos meses.

"Es muy sencillo de hacer: instaurar un alto el fuego y habrá elecciones", añadió el presidente ucraniano.