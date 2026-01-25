Noticias Comandante de la Patrulla Fronteriza de EEUU defiende a agente que mató a Alex Pretti tras manifestaciones en Minneapolis El sábado miles de manifestantes exigieron que los agentes del servicio de inmigración abandonaran Minneapolis, tras la muerte de Pretti

Video Agentes federales de inmigración matan a un hombre en Minneapolis, Minnesota

El comandante de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, Gregory Bovino, defendió al agente federal que disparó contra Alex Pretti, y lo justificó, porque “estaba tomando una decisión en una fracción de segundo”.

En una conferencia de prensa, Bovino, calificó el incidente con Alex Pretti como “tragedia prevenible”.

Cabe resaltar que el sábado miles de manifestantes exigieron que los agentes del servicio de inmigración abandonaran Minneapolis, tras la muerte de Alex Pretti.

La agencia de noticias AP dio a conocer que legisladores demócratas también exigieron la salida de los agentes federales de inmigración de Minnesota. Entre ellos se encuentra la representante Alexandria Ocasio-Cortez, de Nueva York, quien pidió a su partido negarse a votar a favor de la financiación del ICE.

Orden judicial para que no se alteren las pruebas



Un juez federal emitió una orden que prohíbe a la administración del presidente Donald Trump destruir o alterar pruebas relacionadas con el tiroteo en el que murió Alex Pretti.

La medida se tomó luego de que funcionarios estatales y del condado presentaran una demanda.

Comandante defiende a agente de inmigración, tras asesinato

El comandante defendió al agente de Immigration and Customs Enforcement ( ICE) que disparó contra Pretti, y justificó su argumento diciendo que “estaba tomando una decisión en una fracción de segundo” y que el policía, con ocho años de experiencia, actuó conforme a su entrenamiento.

Asimismo, en la conferencia de prensa, Bovino sostuvo que fue consecuencia de “ malas decisiones” y del impacto de la retórica acalorada que, según él, han promovido políticos, líderes comunitarios y algunos periodistas.

“Los políticos, los líderes comunitarios participan en la retórica acalorada… insultan a las fuerzas del orden con nombres como ‘Gestapo’ (que es la temida policía secreta oficial de la Alemania nazi) o usan el término ‘secuestro’”, afirmó el comandante.

Lo cuestionan si Alex desenfundó el arma

En esa misma conferencia de prensa se le cuestionó si Pretti había desenfundado un arma contra el agente antes del disparo, con lo cual evitó dar detalles específicos, afirmando que “es por eso que tenemos algo llamado investigación” y señaló que hay “muchos vídeos por ahí” y versiones distintas, finalizó.