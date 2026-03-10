Irán ¿Qué es la “lluvia negra”? Explicación del fenómeno que amenaza Teherán tras bombardeos de Estados Unidos e Israel La ONU dijo que la "lluvia negra" tóxica vinculada a los ataques a depósitos de petróleo está alterando las vidas en todo Medio Oriente y más allá después de 10 días de guerra en la región.

Luego de los bombardeos de Estados Unidos e Israel contra los depósitos petroleros en Irán, se registró un fenómeno tóxico conocido como " lluvia negra", una amenaza a la salud de los residentes en Teherán y otras partes del país.

La situación fue advertida por la ONU este martes 10 de marzo como un peligro preocupante para los pobladores y e l medio ambiente en la república islámica. Algunos expertos han señalado a la BBC que la magnitud de contaminantes liberados podría no tener precedentes.

Todo comenzó la noche del 7 de marzo, cuando Israel atacó las instalaciones petroleras. Reportes señalan que fueron al menos 30 sitios. La justificación del gobierno de Benjamin Netanyahu fue que esos lugares se estaban usando con " fines militares". Los lugares dañados fueron el depósito petrolero de Aqdasieh, en el noreste de la capital; la instalación petrolera de Shahran, al norte de la ciudad; y el depósito petrolero de Karaj, en la ciudad de Karaj, al oeste de Teherán. También fue atacada la refinería de petróleo de Teherán, con capacidad para procesar aproximadamente 225 mil barriles de petróleo al día, y se encuentra entre las instalaciones de refinación más grandes del país.

Los habitantes de Teherán se despertaron el domingo 8 de marzo por la mañana con la impresión de estar en plena noche, cuando un espeso humo negro proveniente de varios depósitos petroleros atacados sumió a la capital iraní en la oscuridad. Ese día, las nubes se mezclaron con el humo y después llovió.

Las autoridades advirtieron que las emisiones tóxicas podían " provocar irritaciones de las vías respiratorias y los ojos" y llamaron a los habitantes a quedarse en sus viviendas. Según la Media Luna Roja iraní, "importantes cantidades de hidrocarburos tóxicos, azufre y óxidos de azote" fueron liberados en el aire. Los habitantes tuvieron que limpiar con escobas sus balcones y las ventanas cubiertas de una mezcla de lluvia y gasolina.

¿

Qué es la "lluvia negra"?

La lluvia negra es una precipitación contaminada que se forma cuando la lluvia arrastra partículas suspendidas en el aire, tales como hollín, cenizas, hidrocarburos o polvo fino, generadas por incendios, explosiones o contaminación industrial.

Estas partículas se mezclan con las gotas de agua y oscurecen la lluvia. Las gotas negras pueden contener compuestos tóxicos capaces de afectar la salud y contaminar suelos y superficies.

El domingo, la mezcla de contaminantes tóxicos en las precipitaciones entró en los sistemas de drenaje, generando preocupación sobre una posible contaminación de aguas superficiales y subterráneas, según un análisis del Observatorio de Conflictos y Medio Ambiente (CEOBS). Al menos 9 millones de habitantes en Teherán podrían verse seriamente afectados en lo inmediato y a largo plazo.

"Este fenómeno ocurre cuando la combustión de crudo rico en azufre libera dióxido de azufre, que en la atmósfera se transforma en ácido sulfúrico dentro de las gotas de lluvia", define el CEOBS.

¿Cuáles son los riesgos para

la salud?

Si bien no se han establecido impactos sobre la exposición aguda a la " lluvia negra", los efectos sobre la salud dependen de la composición del humo, su concentración, las vías de exposición y las enfermedades preexistentes, indicó el CEOBS.

De ahí que un factor relevante sea el humo de incendios en petróleo, que contiene una mezcla compleja de gases y partículas producida por la combustión incompleta de hidrocarburos y materiales industriales.

Entre los contaminantes más comunes están:

- Monóxido de carbono

- Dióxido de azufre

- Óxidos de nitrógeno

- Compuestos orgánicos volátiles (COV)

- Partículas formadas por hollín, material orgánico y metales traza

Un peligro latente es el carbono negro, presente en el hollín generado por combustión incompleta. La exposición aguda puede provocar trastornos respiratorios, especialmente en grupos vulnerables como personas con asma y adultos mayores. Estas partículas extremadamente pequeñas pueden penetrar profundamente en los pulmones y transportar otros contaminantes tóxicos en su superficie, incluidos hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP).

También preocupan metales presentes naturalmente en el petróleo crudo, como níquel y vanadio, que pueden provocar irritación respiratoria y procesos inflamatorios, agrega el CEOBS.

Dependiendo de su concentración, puede irritar ojos y vías respiratorias, aunque en la práctica estos efectos suelen mezclarse con los provocados por otros contaminantes del humo, como gases ácidos, dioxinas y furanos.

La advertencia de la ONU

Este martes, la Organización de las Naciones Unidas dijo que la " lluvia negra" tóxica vinculada a los ataques a depósitos de petróleo está alterando las vidas en todo Medio Oriente y más allá después de 10 días de guerra en la región, citando trabajadores humanitarios.

Ravina Shamdasani, portavoz de la oficina de Derechos Humanos de la ONU, dijo que estos impactos plantean "serias dudas sobre si se cumplieron las obligaciones de proporcionalidad y precaución bajo el derecho internacional humanitario" en los ataques. Y enfatizó que los sitios alcanzados "no parecen ser de uso exclusivamente militar".

En tanto, Christian Lindmeier, vocero de la Organización Mundial de la Salud (OMS), advirtió que la "lluvia negra" y la "lluvia ácida" que ha estado cayendo en Teherán después de los ataques "son realmente un peligro" para los iraníes.

La agencia de la ONU también está monitoreando los riesgos para la salud de la “liberación masiva” de hidrocarburos tóxicos, óxidos de azufre y compuestos de nitrógeno al aire, se indicó en un boletín.

Otros ataques iraníes contra infraestructuras petroleras en Baréin y Arabia Saudita también suscitaron preocupación de la ONU por una "mayor exposición a la contaminación regional", destacando los efectos a largo plazo de los contaminantes, que afectan la salud respiratoria y contaminan el agua.

En junio de 2025, durante la guerra de los 12 días, Israel ya atacó depósitos de combustible en Teherán.

