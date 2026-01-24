tiroteo Alex Rittenhouse genera críticas por sus publicaciones tras asesinato de Alex Pretti en Minneapolis Kyle Rittenhouse, quien fue absuelto por los tiroteos de Kenosha en 2020, ha provocado una nueva ola de indignación en redes sociales, tras emitir varias publiciones tras el asesinato de Alex Pretti a manos de agentes federales en Minnesota.

Video Agentes federales de inmigración matan a un hombre en Minneapolis, Minnesota

Kyle Rittenhouse, conocido por haber sido absuelto en el juicio por los tiroteos de Kenosha en 2020, ha provocado una nueva ola de indignación en redes sociales debido a una serie de publicaciones sobre el asesinato de Alex Pretti a manos de agentes federales en Minneapolis, Minnesota.

¿Qué dijo Kyle Rittenhouse tras el tiroteo?

Poco después de que agentes dispararan y mataran a Pretti durante las protestas masivas de este sábado 24 de enero de 2026, Rittenhouse compartió en su cuenta de Instagram un mensaje sobre “ liberar Minneapolis” y un consejo titulado “Cómo mantenerse con vida”, que instaba a no apuntar armas a agentes federales.

Su postura fue consideraba como una referencia a la versión oficial de que Pretti se habría acercado a los agentes federales de inmigración con un arma, aunque en las imágenes difundidas en redes sociales, el hombre de 37 años no aparece armado.

En plataformas como X, usuarios reprobaron a Rittenhouse por sus mensajes, al subrayar la hipocresía percibida entre quienes lo defendieron por los hechos de 2020, donde asesinó a 2 hombres e hirió a un tercero durante protestas, frente a quienes hoy critican la muerte de Pretti.

Comentarios en redes han cuestionado la defensa a un joven armado que cruzó fronteras para provocar, en referencia al joven rupublicano, pero se indignan con un ciudadano que nunca disparó antes de ser atacado y asesinado por agentes federales”.

Reminder that Kyle Rittenhouse showed up to a protest like this and Republicans called him a hero pic.twitter.com/pbJNzU1E2P — Isaiah Martin (@isaiahrmartin) January 24, 2026

Las publicaciones de Rittenhouse han reavivado el debate sobre el derecho a la portación de armas, legitimidad de la protesta, la actuación de las fuerzas federales y el papel de figuras polarizadoras en redes sociales, generando tanto apoyo como rechazo en distintos sectores en la Unión Americana.

Antes de estos posteos, el sujeto había difundido una imagen generada por inteligencia artificial en la que aparecía armado, en un contexto que fue considerado como similar al de Minneapolis, lo que avivó aún más las críticas.

