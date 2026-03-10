Corea del Norte Kim Jong Un observa prueba de misiles junto a su hija Kim Ju Ae y reaviva rumores de sucesión en Corea del Norte La agencia de espionaje de Corea del Sur evaluó el mes pasado que Kim Jong Un estaba cerca de designar a su hija como su heredera.

Video Kim Jong-un inspecciona un destructor de 5000 toneladas y supervisa pruebas de misiles

El líder norcoreano Kim Jong Un y su hija adolescente observaron pruebas de misiles de crucero estratégicos disparados desde un buque de guerra, informaron medios estatales, mientras Corea del Norte amenazaba con responder a los ejercicios militares entre Estados Unidos y Corea del Sur.

Las imágenes enviadas por la Agencia Central de Noticias de Corea mostraron a los dos en una sala de conferencias mirando una pantalla que mostraba armas siendo disparadas desde el Choe Hyon , un destructor naval de un año de antigüedad.

Kim Jong Un observó el lanzamiento de misiles vía video el martes y subrayó la necesidad de mantener “un elemento de disuasión nuclear poderoso y confiable”, informó KCNA en un despacho que no mencionó a su hija.

Según se informa, la niña, llamada Kim Ju Ae y de unos 13 años, ha acompañado a su padre en numerosos eventos destacados, incluidos desfiles militares y lanzamientos de armas, desde finales de 2022. La agencia de espionaje de Corea del Sur evaluó el mes pasado que Kim Jong Un estaba cerca de designarla como su heredera.

KCNA informó que los misiles impactaron en islas frente a la costa oeste de Corea del Norte. Kim Jong-un, según la agencia, afirmó que los lanzamientos tenían como objetivo demostrar la postura ofensiva estratégica de la Armada y familiarizar a las tropas con el uso de armas.

Video En video: Así eliminaron rastros de ADN de Kim Jong Un tras su reunión con Putin



Kim Jong Un observó en persona lanzamientos de misiles de crucero similares desde el Choe Hyon la semana pasada, pero su hija no fue vista en esa aparición.

Los lanzamientos de misiles del martes se produjeron después del inicio de los ejercicios militares de primavera entre Estados Unidos y Corea del Sur, que Corea del Norte considera un ensayo de invasión.

El martes, la hermana y alta funcionaria de Kim Jong Un, Kim Yo Jong, advirtió que los ejercicios revelan una vez más la “inveterada repugnancia” de Estados Unidos y Corea del Sur hacia Corea del Norte. Aseguró que Corea del Norte “convencerá a los enemigos de nuestra disuasión bélica”.

El ejercicio Escudo de la Libertad, de 11 días de duración, que comenzó el lunes, es en gran medida un ejercicio de puesto de mando simulado por computadora y estará acompañado de un programa de entrenamiento de campo. Corea del Norte suele reaccionar a ambos entrenamientos con sus propias pruebas de armas.

