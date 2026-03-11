Noticias ¿Irán Jugará el Mundial 2026? Esto sabemos sobre la participación de la selección de soccer Te contamos si la República Islámica irá a sus tres partidos situados en Estados Unidos o si optará por faltar a la Copa del Mundo

Video ¿Cómo tener prudencia en inversiones para no arriesgar a recuperación económica ante la guerra?

Este miércoles 11 de marzo del 2026, el ministro de deportes iraní, Ahmad Donyamali, habló sobre la participación de Irán en el Mundial, tras la guerra latente con Estados Unidos e Israel.

Cabe mencionar que las tensiones del conflicto no han cesado desde que el 28 de febrero murió su líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei. A continuación te contamos qué dijo sobre la asistencia de la República Islámica en la gran Copa del Mundo.

PUBLICIDAD

Si quieres conocer toda la información actual sobre el día 12 de la guerra en Irán, en N+ Univision preparamos este LIVEBLOG para ti.

¿Qué opina Trump de que participe Irán en el mundial?

El presidente Donald Trump mencionó la semana pasada que realmente no le importaba si Irán participaba en el torneo de 48 elecciones.

Sin embargo, en el dado caso de que el gobierno de Estados Unidos se negara a recibir al equipo de soccer de Irán, podría pasar que la FIFA lo retire como país anfitrión.

¿Qué dijo el ministro de deportes de Irán?

A través de una entrevista para la agencia de noticias DPA, el ministro de deportes dijo que no había condiciones para participar en el mundial, después de que este “ gobierno corrupto” asesinara a su líder.

Además de que se han visto obligados a librar dos guerras en ocho o nueve meses y que miles de iraníes fueron asesinados. Por lo que no hay alguna oportunidad de que Irán participe en estas condiciones.

La República Islámica tiene previsto tres partidos, en los que jugaría contra Bélgica, Egipto y Nueva Zelanda, todos situados en Estados Unidos. El panorama aún podría cambiar estos meses, ya que la fecha del Mundial es del 11 de junio al 18 de julio, por lo que dependerá del desenvolvimiento de la guerra.

Video Cancelan el espectáculo Trueno de Niágara, fondos se destinaron a operaciones militares contra Irán

Jugadoras piden asilo político en Australia

Mehdi Taj también hizo mención de lo ocurrido en Australia, donde jugadoras iraníes se quedaron tras recibir ayuda humanitaria. Lo cual tachó de "boicot".

PUBLICIDAD

Jugadoras de soccer de Irán aceptaron quedarse en Australia, después de que personalidades y organizaciones presionaran a la nación, ya que corrían peligro con su regreso, por no haber cantado el himno nacional en la Copa Asiática.

“¿Qué persona sensata enviaría a su selección nacional a Estados Unidos si el Mundial fuera tan político como lo fue en Australia?”, expresó.

Video El Museo de la FIFA: la casa del trofeo más codiciado del futbol

¿Qué opina la FIFA?

El martes 10 de marzo, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, se reunió con el presidente Donald Trump para los preparativos del evento y comentó que le reiteró que el equipo iraní era bienvenido a competir en el torneo en Estados Unidos y dio garantías de que podían viajar al país.