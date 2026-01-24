Incendios

Explosión de gas en edificio residencial del Bronx, Nueva York deja un muerto y 14 heridos

Se reportó que los bomberos estaban investigando informes de olor a gas en los pisos 15 y 16 cuando ocurrió la explosión.

Univision picture
Por:Univision
add
Síguenos en Google
Video Salvan a conductor atrapado en vehículo incendiado y estallando en Texas

Una explosión de gas en los pisos superiores de un edificio en la ciudad de Nueva York causó la muerte de una persona y dejó a 14 personas heridas, mientras las temperaturas llegaban a un punto de congelación.

Se reportó que los bomberos estaban investigando informes de olor a gas en los pisos 15 y 16 cuando ocurrió la explosión.

PUBLICIDAD

¿Qué daños hubo por la explosión?

Más sobre Incendios

Robos, incendios y retrasos: radiografía de la ruta ferroviaria de los dos trenes que colisionaron en España
2 mins

Robos, incendios y retrasos: radiografía de la ruta ferroviaria de los dos trenes que colisionaron en España

Mundo
Incendio arrasa un centro comercial en Karachi, Pakistán; hay al menos 3 muertos y una docena de heridos
1 mins

Incendio arrasa un centro comercial en Karachi, Pakistán; hay al menos 3 muertos y una docena de heridos

Mundo
La desesperación de los familiares de desaparecidos tras el incendio en un bar de los Alpes suizos que dejó al menos 40 muertos
3 mins

La desesperación de los familiares de desaparecidos tras el incendio en un bar de los Alpes suizos que dejó al menos 40 muertos

Mundo
Autoridades suizas atribuyen a unas bengalas fijadas en botellas la causa del incendio en un bar de los Alpes que dejó más de 40 muertos
3 mins

Autoridades suizas atribuyen a unas bengalas fijadas en botellas la causa del incendio en un bar de los Alpes que dejó más de 40 muertos

Mundo
Qué se sabe del trágico incendio en un bar en los Alpes suizos que dejó al menos 40 muertos en Año Nuevo
5 mins

Qué se sabe del trágico incendio en un bar en los Alpes suizos que dejó al menos 40 muertos en Año Nuevo

Mundo
Tragedia de Año Nuevo: al menos 40 muertos y unos 115 heridos tras un incendio en un bar en los Alpes suizos
5 mins

Tragedia de Año Nuevo: al menos 40 muertos y unos 115 heridos tras un incendio en un bar en los Alpes suizos

Mundo
El balance de muertos en el incendio de Hong Kong llega a 128: hay ocho detenidos
3 mins

El balance de muertos en el incendio de Hong Kong llega a 128: hay ocho detenidos

Mundo
Crece a más de 90 el saldo mortal por el voraz incendio en un complejo residencial en Hong Kong
4 mins

Crece a más de 90 el saldo mortal por el voraz incendio en un complejo residencial en Hong Kong

Mundo
En un minuto: Israel y Hamas llegan a un acuerdo sobre el plan de paz en Gaza impulsado por Trump
1:15

En un minuto: Israel y Hamas llegan a un acuerdo sobre el plan de paz en Gaza impulsado por Trump

Mundo
Se registró un incendio en el antiguo centro de televisión de la BBC en Londres
0:42

Se registró un incendio en el antiguo centro de televisión de la BBC en Londres

Mundo

De acuerdo con las autoridades, hubo daños estructurales en alrededor de una docena de departamentos en los pisos 16 y 17.

Asimismo, hay una persona que está gravemente herida y cinco tienen heridas serias y 8 heridas leves.

Enviaron a más de 200 bomberos para controlar el incendio

Más de 200 bomberos y efectivos trabajaron para sofocar el incendio. El edificio en cuestión estaba siendo renovado y el sistema de gas ya había sido completado e inspeccionado.

"Es una tragedia increíble. "Enviamos todos nuestros pensamientos a las familias involucradas", señaló Leila Bozorg, vicealcaldesa de vivienda y planificación, en una conferencia de prensa matutina.

Medio millón de neoyorquinos vive en edificios antiguos

De acuerdo con la agencia AP, alrededor de medio millón de neoyorquinos viven en edificios antiguos administrados por la autoridad de vivienda de la ciudad, conocida como NYCHA.

Los inmuebles son de la época de 1940, 1950 y 1960. En el año 2019 se nombró a un supervisor federal para atender los problemas de moho y falta de calefacción. Cuando concluyó su mandato de cinco años en 2024, el supervisor, Bart Schwartz, señaló que el problema general para los residentes seguía siendo el "mal estado físico de los edificios de NYCHA".

Relacionados:
IncendiosNueva YorkExplosiones

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
El hilo rojo
Oríllese a la orilla
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX