Incendios Explosión de gas en edificio residencial del Bronx, Nueva York deja un muerto y 14 heridos Se reportó que los bomberos estaban investigando informes de olor a gas en los pisos 15 y 16 cuando ocurrió la explosión.



Una explosión de gas en los pisos superiores de un edificio en la ciudad de Nueva York causó la muerte de una persona y dejó a 14 personas heridas, mientras las temperaturas llegaban a un punto de congelación.

Se reportó que los bomberos estaban investigando informes de olor a gas en los pisos 15 y 16 cuando ocurrió la explosión.

¿Qué daños hubo por la explosión?

De acuerdo con las autoridades, hubo daños estructurales en alrededor de una docena de departamentos en los pisos 16 y 17.

Asimismo, hay una persona que está gravemente herida y cinco tienen heridas serias y 8 heridas leves.

Enviaron a más de 200 bomberos para controlar el incendio

Más de 200 bomberos y efectivos trabajaron para sofocar el incendio. El edificio en cuestión estaba siendo renovado y el sistema de gas ya había sido completado e inspeccionado.

"Es una tragedia increíble. "Enviamos todos nuestros pensamientos a las familias involucradas", señaló Leila Bozorg, vicealcaldesa de vivienda y planificación, en una conferencia de prensa matutina.

Medio millón de neoyorquinos vive en edificios antiguos

De acuerdo con la agencia AP, alrededor de medio millón de neoyorquinos viven en edificios antiguos administrados por la autoridad de vivienda de la ciudad, conocida como NYCHA.