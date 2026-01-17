Incendios

Incendio arrasa un centro comercial en Karachi, Pakistán; hay al menos 3 muertos y una docena de heridos

Según los medios locales, la mayoría de los comerciantes estaban cerrando sus tiendas o ya se habían marchado cuando se desató el incendio, que se propagó rápidamente.

Univision picture
Por:Univision
add
Síguenos en Google
Video Posible disputa por un triángulo amoroso termina con un atropellamiento mortal en Queens

Un incendio masivo arrasó un centro comercial de varios pisos en Karachi, la ciudad más grande del sur de Pakistán, la noche del sábado, matando al menos a tres personas e hiriendo a una docena más, dijeron la policía y funcionarios de rescate.

Más sobre Incendios

La desesperación de los familiares de desaparecidos tras el incendio en un bar de los Alpes suizos que dejó al menos 40 muertos
3 mins

La desesperación de los familiares de desaparecidos tras el incendio en un bar de los Alpes suizos que dejó al menos 40 muertos

Mundo
Autoridades suizas atribuyen a unas bengalas fijadas en botellas la causa del incendio en un bar de los Alpes que dejó más de 40 muertos
3 mins

Autoridades suizas atribuyen a unas bengalas fijadas en botellas la causa del incendio en un bar de los Alpes que dejó más de 40 muertos

Mundo
Qué se sabe del trágico incendio en un bar en los Alpes suizos que dejó al menos 40 muertos en Año Nuevo
5 mins

Qué se sabe del trágico incendio en un bar en los Alpes suizos que dejó al menos 40 muertos en Año Nuevo

Mundo
Tragedia de Año Nuevo: al menos 40 muertos y unos 115 heridos tras un incendio en un bar en los Alpes suizos
5 mins

Tragedia de Año Nuevo: al menos 40 muertos y unos 115 heridos tras un incendio en un bar en los Alpes suizos

Mundo
El balance de muertos en el incendio de Hong Kong llega a 128: hay ocho detenidos
3 mins

El balance de muertos en el incendio de Hong Kong llega a 128: hay ocho detenidos

Mundo
Crece a más de 90 el saldo mortal por el voraz incendio en un complejo residencial en Hong Kong
4 mins

Crece a más de 90 el saldo mortal por el voraz incendio en un complejo residencial en Hong Kong

Mundo
En un minuto: Israel y Hamas llegan a un acuerdo sobre el plan de paz en Gaza impulsado por Trump
1:15

En un minuto: Israel y Hamas llegan a un acuerdo sobre el plan de paz en Gaza impulsado por Trump

Mundo
Se registró un incendio en el antiguo centro de televisión de la BBC en Londres
0:42

Se registró un incendio en el antiguo centro de televisión de la BBC en Londres

Mundo
Héroe de la cornisa: arriesgó su vida para salvar a seis personas de un apartamento en llamas
0:53

Héroe de la cornisa: arriesgó su vida para salvar a seis personas de un apartamento en llamas

Mundo
Aeropuerto de Heathrow reiniciará operaciones a finales de este viernes tras un incendio que provocó su cierre
3 mins

Aeropuerto de Heathrow reiniciará operaciones a finales de este viernes tras un incendio que provocó su cierre

Mundo

Los bomberos y los rescatistas acudieron a la Plaza Gul poco después de las 22:00 hora local tras los informes del incendio, según informaron la policía y los rescatistas. Según los medios locales, la mayoría de los comerciantes estaban cerrando sus tiendas o ya se habían marchado cuando se desató el incendio, que se propagó rápidamente.

PUBLICIDAD

Se desconoce de inmediato la causa del incendio. La policía indicó que se iniciará una investigación una vez extinguido el incendio. Sin embargo, la mayoría de las estructuras en Karachi y otras partes del país carecen de sistemas de prevención y extinción de incendios, lo que a menudo provoca daños y víctimas.

Imágenes de televisión mostraron a bomberos con equipo de protección combatiendo las llamas. Varios camiones de bomberos utilizaron escaleras, cañones de agua y mangueras para sofocar el fuego en el suelo del edificio, donde las llamas salían disparadas por ventanas y balcones. Una densa columna de humo negro se elevaba hacia el cielo nocturno y era visible a varias manzanas de distancia, según un reportero de Associated Press en el lugar.

Relacionados:
IncendiosincendioMuerto

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Oríllese a la orilla
Gratis
Tráiler: Apostarías por mí
El hilo rojo
De viaje con los Derbez
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX