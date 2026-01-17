Incendios Incendio arrasa un centro comercial en Karachi, Pakistán; hay al menos 3 muertos y una docena de heridos Según los medios locales, la mayoría de los comerciantes estaban cerrando sus tiendas o ya se habían marchado cuando se desató el incendio, que se propagó rápidamente.

Video Posible disputa por un triángulo amoroso termina con un atropellamiento mortal en Queens

Un incendio masivo arrasó un centro comercial de varios pisos en Karachi, la ciudad más grande del sur de Pakistán, la noche del sábado, matando al menos a tres personas e hiriendo a una docena más, dijeron la policía y funcionarios de rescate.

Los bomberos y los rescatistas acudieron a la Plaza Gul poco después de las 22:00 hora local tras los informes del incendio, según informaron la policía y los rescatistas. Según los medios locales, la mayoría de los comerciantes estaban cerrando sus tiendas o ya se habían marchado cuando se desató el incendio, que se propagó rápidamente.

PUBLICIDAD

Se desconoce de inmediato la causa del incendio. La policía indicó que se iniciará una investigación una vez extinguido el incendio. Sin embargo, la mayoría de las estructuras en Karachi y otras partes del país carecen de sistemas de prevención y extinción de incendios, lo que a menudo provoca daños y víctimas.