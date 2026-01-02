Incendios Unas bengalas, la principal hipótesis del trágico incendio en un bar en los Alpes suizos en Año Nuevo Las autoridades dijeron que se han movilizado importantes medios "para identificar a las víctimas y devolver sus cuerpos a las familias lo antes posible".



Video Imágenes del mortal incendio en los Alpes suizos que deja al menos 40 muertos y más de 100 heridos

Mientras las autoridades suizas trabajan este viernes para identificar a los cerca de 40 fallecidos del incendio que arrasó en Año Nuevo un bar de la lujosa estación de esquí de Crans-Montana, una bengala se perfila como principal explicación de lo que describen como una tragedia de "proporciones aterradoras" .

Los testimonios que hablaron a distintos medios coinciden en señalar a unas bengalas fijadas a botellas que tocaron el techo y provocaron el incendio. Según los testigos, era algo habitual en el establecimiento.



El fuego provocó "un incendio generalizado que causó una o varias explosiones" en el bar, según las autoridades cantonales, que descartaron enseguida la hipótesis de un atentado. La investigación sigue en curso.

Pese al fuego, los muros de los edificios adyacentes al bar no tenían rastros negros el viernes. Incluso el rótulo del bar parecía intacto, igual que la estructura de madera de la terraza, señal de que el incendio se concentró sobre todo en el sótano.

La estación de Crans-Montana es conocida por ser un destino internacional para practicar esquí y golf. Durante la noche, el concurrido Le Constellation pasó de ser un lugar de fiesta a la escena de una de las peores tragedias de Suiza.

Los testigos describen escenas de horror en Suiza

Dos mujeres contaron a la cadena francesa BFMTV que estaban en el interior cuando vieron a un camarero llevando a hombros a una compañera que sostenía una bengala encendida en una botella. Las llamas se propagaron rápidamente y causaron el colapso del techo de madera, agregaron.

La gente trató desesperadamente de salir del club nocturno, ubicado en un sótano, subiendo por una angosta escalera y saliendo por una puerta estrecha, lo que provocó una estampida, de acuerdo con una de las dos mujeres.

Otro testigo contó que la gente rompía las ventanas para huir del fuego, algunas con heridas graves, reportó BFMTV. Además, dijo que vio a una veintena de personas luchando por salir de entre el humo y las llamas.

Gianni Campolo, un suizo de 19 años que estaba de vacaciones en Crans-Montana, corrió al bar para ayudar a los equipos de emergencias después de recibir una llamada de un amigo que había escapado del infierno.

“A medida que nos acercamos, vimos a personas casi desmembradas tiradas en el suelo, en parada cardíaco. También había personas atrapadas en el interior, tendidas en el piso. Vimos su ropa derritiéndose sobre la piel”, dijo Campolo en declaraciones a TF1. “He visto el horror y no sé qué podría ser peor que esto”.

Un vídeo en las redes sociales muestra el inicio del incendio del techo, con un joven que intenta apagar el fuego con un gran paño blanco. A su lado, otros jóvenes graban la escena pero continúan bailando.

Los funcionarios suizos describieron el incendio como un 'embrasement généralisé', un término en francés que describe cómo un fuego puede desencadenar la liberación de gases combustibles que luego pueden inflamarse de forma violenta y causar lo que se conoce como una combustión súbita generalizada o backdraft.

El presidente suizo, Guy Parmelin, que asumió el cargo el jueves, anunció que las banderas ondearán a media asta durante cinco días tras esta "tragedia de proporciones aterradoras y sin precedentes".

Con información de AFP y AP

