Incendios Qué se sabe del trágico incendio en un bar en los Alpes suizos que dejó al menos 40 muertos en Año Nuevo



Autoridades investigan las causas del incendio registrado este jueves en el bar de una estación de esquí alpina en Suiza, que dejó alrededor de 40 muertos y 115 heridos durante una celebración de Año Nuevo.

El fuego arrasó el abarrotado local menos de dos horas después de la medianoche.

La estación de Crans-Montana es conocida por ser un centro internacional de esquí y golf. De la noche a la mañana, su bar Le Constellation pasó de ser un lugar de fiesta a ser el escenario de una de las peores tragedias de Suiza en una época que constituye temporada alta para el turismo.

Esto es lo que se sabe hasta ahora sobre esta tragedia que ha conmocionado al país europeo.

¿Qué pasó en el bar Le Constellation durante la noche de Año Nuevo?

El incendio se desató alrededor de la 1:30 am del jueves dentro del bar Le Constellation, en medio de la celebración de Fin de Año.

La gente intentó escapar aterrada de la discoteca ubicada en el sótano por unas escaleras y a través de una estrecha puerta, lo que provocó que se creara pronto una oleada de personas, según declararon testigos.

Un joven dijo a la televisora BFMTV que algunos rompieron ventanas para escapar. Aseguró haber visto a unas 20 personas luchando por salir del humo y las llamas, comparando lo sucedido con una película de terror.

Las autoridades informaron que la policía cantonal y municipal, los bomberos regionales y varios helicópteros se desplazaron al lugar de los hechos inmediatamente después de que se diera la alerta, poco después de la 1:30 am.

¿Qué se sabe sobre las personas que fallecieron en el incendio?

Aún hay muy poca información sobre el alcance real de la tragedia y cuántas personas se vieron realmente afectadas, por lo que el balance de víctimas es aún provisional.

Pilloud declaró que aún no se había podido acceder a todas las zonas del bar por los escombros ocasionados por el fuego.

También reconoció que el número de personas que estaban en el bar es “por el momento totalmente desconocido”, y añadió que su capacidad máxima será parte de la investigación.

Reportes de medios locales indican que el bar tenía una capacidad para 300 personas.

Se está trabajando para identificar a las víctimas e informar a sus familias, según el comandante de la policía del cantón del Valais, Frédéric Gisler.

Gisler estimó que gran parte de las víctimas eran extranjeros y que eran mayoritariamente jóvenes.

¿Cuál es la situación de los heridos por el incendio en Suiza?

Las víctimas sufrieron quemaduras graves e inhalación de humo. Algunas fueron trasladadas a hospitales especializados de todo el país. Muchas de ellas tienen un pronóstico muy grave.

Los heridos fueron tantos que la unidad de cuidados intensivos y el quirófano del hospital regional alcanzaron rápidamente su capacidad máxima, declaró Mathias Reynard, jefe del gobierno regional del cantón del Valais.

Reynard indicó que se desplegaron 42 ambulancias, 13 helicópteros y tres vehículos de emergencia procedentes de toda la región.

Explicó que alrededor de 35 personas acudieron por su cuenta a centros de atención locales y otras 80 personas recibieron atención en hospitales.

Además, otros pacientes han sido trasladados a hospitales más grandes y especializados, incluidas ciudades como Zúrich, Lausana y Berna.

Las autoridades instaron a la población a actuar con cautela en los próximos días para evitar accidentes que pudieran requerir recursos médicos en la zona, ya desbordados.

¿Hay información oficial de las autoridades sobre la causa del fuego? ¿Pudo tratarse de un ataque?

Si bien las autoridades indicaron que era demasiado pronto para determinar la causa del incendio, los investigadores ya han descartado que pudiera tratarse de un ataque.

“En ningún momento se planteó la posibilidad de que se trate de un ataque”, declaró Béatrice Pilloud, fiscal general del cantón del Valais, en una conferencia de prensa.

"Tal y como están las cosas, nos inclinamos por la teoría de un incendio", afirmó la funcionaria, a la vez que insistió en que está "absolutamente" descartado que se trate "de un ataque terrorista".

Pilloud indicó que el instituto forense de Zúrich realizará una investigación para determinar la causa del incendio. Sin embargo, admitió que la identificación de los heridos y de los fallecidos llevará tiempo.

"No fue un artefacto explosivo lo que causó el fuego", apuntó por su parte Stephane Ganzer, jefe del departamento de Seguridad del cantón de Valais.

“Por el momento, no tenemos ningún sospechoso”, indicó Pilloud cuando se le preguntó si alguien había sido arrestado por el incendio. “Se ha abierto una investigación, no contra nadie, sino para esclarecer las circunstancias de este dramático incendio”.

¿Qué más han contado los sobrevivientes del incendio en el bar de los Alpes suizos?

Dos jóvenes francesas, Emma y Albane, declararon a la emisora BFMTV que estaban dentro cuando vieron a un camarero levantando a una compañera de trabajo sobre sus hombros mientras ella sostenía una vela encendida dentro de una botella.

Según contaron, unas "velitas de cumpleaños" colocadas en botellas de champán rozaron el techo.

"Segundos después, todo el techo estaba ardiendo", dijo una de ellas. Las llamas se propagaron y acabaron derrumbando el techo de madera, según relataron a la emisora.

Clavier, por su parte, describió el "caos total" dentro del bar. Uno de sus amigos murió y "dos o tres estaban desaparecidos".

El adolescente indicó que no vio cuando inició el incendio, pero sí vio llegar a las camareras con botellas de champán y bengalas.

¿Qué dijeron las principales autoridades tras el incendio?

El presidente suizo, Guy Parmelin, quien estrenó su cargo precisamente este jueves, declaró que muchos elementos del personal de emergencia fueron “confrontados con escenas de violencia y angustia indescriptibles”.

“Este jueves debe ser un momento de oración, unidad y dignidad”, dijo. “Suiza es un país fuerte no porque esté protegido de los dramas, sino porque sabe enfrentarlos con coraje y un espíritu de ayuda mutua”.