Se eleva a 36 el número de muertos por voraz incendio en un complejo residencial en Hong Kong

Video Las imágenes del colosal incendio de siete edificios residenciales en Hong Kong

Al menos 36 personas murieron este miércoles en un incendio que se extendió por múltiples edificios de apartamentos de gran altura en un complejo de viviendas en Hong Kong, informaron los servicios de bomberos de la ciudad. Según las autoridades, el número de personas desaparecidas se elevó a 279.

Humo elevándose de un incendio en Wang Fuk Court un complejo residencial en el distrito de Tai Po en los Nuevos Territorios de Hong Kong, el miércoles 26 de noviembre 2025. (AP Foto/Chan Long Hei) Imagen Chan Long Hei/AP



Cientos de personas han sido evacuadas a refugios temporales en momentos en que unos 700 bomberos combaten las llamas.

El furioso incendio provocó una columna de llamas y humo espeso mientras se propagaba por un andamio de bambú y una red de construcción que se habían instalado en torno al exterior del complejo de viviendas en el distrito de Tai Po, en los Nuevos Territorios de la ciudad.

En las imágenes en vivo podían verse columnas de humo sobre los edificios de viviendas. Las autoridades tuvieron que cerrar segmentos de una autovía cercana, mientras los bomberos seguían luchando contra el incendio al caer la noche.

Al menos siete edificios fueron devorados por las llamas en Hong Kong

Un video de la escena mostraba al menos siete edificios cercanos en llamas y fuego saliendo de muchas de las ventanas de los apartamentos mientras caía la noche. Los bomberos estaban apuntando agua a las intensas llamas desde lo alto de camiones con escalera.

Los fallecidos incluían a un bombero y otro estaba siendo tratado por agotamiento por calor, dijo a los periodistas el director del Departamento de Servicios de Bomberos, Andy Yeung.

La policía indicó que había recibido múltiples informes de personas atrapadas en los edificios afectados, pero no proporcionó detalles.

Lo Hiu-fung, miembro del Consejo del Distrito de Tai Po, dijo a la televisora local TVB el miércoles por la mañana que al parecer la mayoría de los residentes atrapados en el incendio eran personas mayores.

El incendio se reportó a media tarde y después de caer la noche las autoridades elevaron su nivel de gravedad a 5, el más alto, según los bomberos.

Los funcionarios del distrito de Tai Po han abierto refugios temporales para las personas que quedaron sin hogar por el incendio.

“He renunciado a pensar en mi propiedad", dijo un residente que solo proporcionó su apellido, Wu, a TVB. "Verlo arder así fue realmente frustrante”.

Tai Po es un área suburbana en los Nuevos Territorios, en la parte norte de Hong Kong y cerca de la frontera con la ciudad china continental de Shenzhen.

El andamio de bambú es una imagen común en Hong Kong en proyectos de construcción y renovación de edificios, aunque el gobierno anunció a principios de este año que comenzaría a eliminarlo gradualmente para proyectos públicos debido a preocupaciones de seguridad.