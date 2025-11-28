El balance de muertos en el incendio de Hong Kong llega a 128: hay ocho detenidos

Los bomberos de Hong Kong encontraron decenas de cadáveres más este viernes durante la intensa operación de búsqueda apartamento por apartamento en el complejo de rascacielos que fue devorado esta semana por un masivo incendio: el balance de fallecidos se elevó a 128.

Además, la comisión anticorrupción informó del arresto de ocho personas involucradas en la obra de renovación de las torres. Se trata de siete hombres y una mujer, de entre 40 y 63 años.

Los servicios de emergencia descubrieron que algunas alarmas de incendios no sonaron al probarlas, según informó Andy Yeung, director del Servicio de Bomberos de Hong Kong.

Durante las más de 40 horas que tardó en ser controlado, el incendio arrasó siete de los ocho bloques de pisos de la urbanización. El fuego se propagó rápidamente de un edificio a otro por los andamios de bambú cubiertos con redes y paneles de espuma de la obra.

Unas 200 personas seguían desaparecidas este viernes, según informó a la prensa el secretario de Seguridad, Chris Tang. Ese número incluye 89 cuerpos que aún no han sido identificados. Un bombero también falleció, según había dicho previamente.

El complejo de apartamentos de ocho edificios de 31 plantas en el distrito de Tai Po, un suburbio cerca de la frontera de Hong Kong con China continental, fue construido en la década de 1980 y se encontraba en proceso de renovación a gran escala. Contaba con casi 2,000 apartamentos y unos 4,800 residentes.

Lo que se sabe de cómo se pudo propagar el incendio en Hong Kong

Tres hombres ya habían sido arrestados el jueves por supuestos delitos de homicidio involuntario, y la policía declaró que los directivos de la empresa eran sospechosos de negligencia grave.

La policía no ha identificado la empresa donde trabajaban los sospechosos, pero documentos publicados en el sitio web de la asociación de propietarios muestran que la empresa Prestige Construction & Engineering estaba a cargo de las renovaciones. La policía incautó cajas con documentos de la empresa, cuyos teléfonos sonaron sin respuesta el jueves.

Además de los nuevos arrestos del viernes, la agencia anticorrupción también registró las oficinas de los sospechosos e incautó documentos relevantes y registros bancarios.

Las autoridades sospechan que algunos materiales en las paredes exteriores de los rascacielos no cumplían con los estándares de resistencia al fuego, lo que permitió la propagación inusualmente rápida del incendio.

La policía informó haber encontrado paneles de espuma plástica altamente inflamables adheridos a las ventanas de cada piso de la única torre no afectada. Se cree que los paneles fueron instalados por la constructora, pero se desconoce su propósito.

Las investigaciones preliminares indicaron que el incendio se inició en la red de andamios de la planta baja de uno de los edificios y se propagó rápidamente al incendiarse los paneles de espuma, según Tang, secretario de Seguridad.

Humo elevándose de un incendio en Wang Fuk Court un complejo residencial en el distrito de Tai Po en los Nuevos Territorios de Hong Kong, el miércoles 26 de noviembre 2025. (AP Foto/Chan Long Hei) Imagen Chan Long Hei/AP

"Se incendiaron los paneles de espuma, lo que rompió los vidrios y provocó una rápida intensificación del fuego y su propagación a los espacios interiores", declaró Tang.

Las autoridades planearon inspecciones inmediatas en los complejos de viviendas que se encuentran en proceso de renovación importante para garantizar que los andamios y los materiales de construcción cumplan con las normas de seguridad.

El incendio fue el más mortífero en Hong Kong en décadas. En 1996, un incendio en un edificio comercial en Kowloon causó la muerte de 41 personas. En 1948, un incendio en un almacén causó la muerte de 176 personas, según el South China Morning Post.