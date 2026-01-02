Incendios La desesperación de los familiares de desaparecidos tras el incendio en un bar de los Alpes suizos que dejó al menos 40 muertos La gravedad de las quemaduras ha dificultado enormemente la identificación de los cuerpos, lo que agrava la angustia de las familias, que albergan la esperanza de que sus seres queridos se encuentren entre los heridos en el incendio.

Video Tragedia en los Alpes suizos: unas bengalas serían la causa del incendio que deja más de 40 muertos

Las autoridades suizas creen que unas bengalas en botellas de champán fueron las causantes del incendio en un bar de una estación de esquí alpina que dejó al menos 40 muertos y 119 heridos durante la celebración de Año Nuevo.

Las autoridades creen que las bengalas, que salieron disparadas hacia arriba, provocaron el incendio al acercarse demasiado al techo del local.

Las autoridades investigarán si el material del techo, diseñado para amortiguar el sonido, cumplía con la normativa.

Mientras tanto, la gravedad de las quemaduras ha dificultado enormemente la identificación de los cuerpos, lo que agrava la angustia de las familias, que ahora deben entregar muestras de ADN a las autoridades.

Arthur Brodard, de 16 años y originario de Lausana, se encuentra entre los desaparecidos. Fue al bar con amigos para celebrar el Año Nuevo. Este viernes, su madre, Laetitia, estaba en Crans-Montana desesperada por encontrarlo.

La mujer albergaba "un rayo de esperanza" de que él pudiera ser uno de los seis heridos que aún no habían sido identificados.

"Estoy buscando por todas partes. El cuerpo de mi hijo está en alguna parte", declaró a los periodistas. "Quiero saber dónde está mi hijo y estar a su lado. Dondequiera que esté, ya sea en la unidad de cuidados intensivos o en la morgue".

Emanuele Galeppini, un golfista adolescente que compitió internacionalmente, figura oficialmente como uno de los ciudadanos italianos desaparecidos.

Su tío, Sebastiano Galeppini, declaró a la agencia de noticias italiana ANSA que su familia está a la espera de las pruebas de ADN, aunque la Federación Italiana de Golf anunció en su sitio web su fallecimiento.

En Instagram, una cuenta se llenó de fotos de personas desaparecidas, con amigos y familiares pidiendo pistas sobre el paradero de los desaparecidos.

Investigarán las medidas de seguridad del bar y si se podían usar bengalas en el interior

Los investigadores examinarán si estaba permitido o no el uso de bengalas en el bar.

También revisarán las medidas de seguridad del local, incluyendo extintores, vías de escape y el cumplimiento de la normativa, declaró este viernes la fiscal general del cantón de Valais, Béatrice Pilloud.

También advirtió sobre posibles procesos judiciales si se incurriera en responsabilidad penal.

Las autoridades suizas describieron el incendio como una probable descarga eléctrica generalizada, lo que significa que provocó la liberación de gases combustibles que pueden incendiarse violentamente.

Un joven que se encontraba en el lugar de los hechos afirmó que la gente rompió ventanas para escapar, según informó la emisora francesa BFMTV.

Gianni Campolo, un joven suizo de 19 años que estaba de vacaciones, acudió rápidamente a socorrer a los servicios de emergencia. Describió una escena de personas atrapadas en el suelo, gravemente heridas y con quemaduras.

"He visto horror y no sé qué podría ser peor que esto", declaró a la emisora francesa TF1.

Marc-Antoine Chavanon, de solo 14 años, también acudió rápidamente a las labores de rescate.

“La gente se desplomaba. Hacíamos todo lo posible por salvarlos”, declaró a la agencia AP. “Una amiga nuestra luchaba por salir. Estaba completamente quemada. No se imaginan el dolor que vi”.

Algunas víctimas del incendio continúan sin poder ser identificadas

Los heridos sufrieron quemaduras graves e inhalación de humo. Algunos fueron trasladados a hospitales especializados de todo el país y de otras partes de Europa.

De los 119 heridos, 113 han sido identificados, informaron este viernes las autoridades el viernes.

Entre los heridos se encuentran 71 suizos, 14 franceses y 11 italianos, además de ciudadanos de Serbia, Bosnia, Luxemburgo, Bélgica, Portugal y Polonia, según declaró el viernes el comandante de la policía del cantón del Valais, Frédéric Gisler.

El hospital regional de Sion recibió a numerosas víctimas del incendio. Su director general, Eric Bonvin, contó cómo el personal se apresuró a determinar la gravedad de las lesiones.

El hospital, ubicado a unas 6 millas del complejo turístico por aire, alcanzó rápidamente su capacidad máxima, según informaron las autoridades.

Para el viernes por la tarde, la mayoría había sido trasladada a otros hospitales en vuelos de evacuación médica, mientras que otros habían sido dados de alta, indicó Bonvin.

