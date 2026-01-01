Incendios Tragedia de Año Nuevo en los Alpes suizos: decenas podrían haber muerto tras incendio en un bar y hay cerca de 100 heridos, dicen las autoridades Las autoridades locales dijeron que era demasiado pronto para determinar la causa del incendio. Los expertos aún no han podido ingresar a los restos del lugar.



Decenas de personas podrían haber muerto y cerca de 100 personas más resultaron heridas, la mayoría de gravedad, tras un incendio en un bar de una localidad turística de los Alpes suizos durante la celebración de Año Nuevo, dijo la policía el jueves.

El concurrido bar Le Constellation del complejo de Crans-Montana, conocido principalmente como un destino internacional de esquí y golf, pasó de ser un escenario de festejo a convertirse en el lugar de lo que podría ser una de las peores tragedias de Suiza.

“Varias decenas de personas” se presumía que habían muerto en el bar, dijo el comandante de la policía del cantón del Valais, Frédéric Gisler, durante una conferencia de prensa.

Los trabajos para identificar a las víctimas e informar a sus familias están en marcha, pero “eso llevará tiempo y, por el momento, es prematuro dar una cifra más precisa”, señaló Gisler, y añadió que la comunidad está “devastada”.

Beatrice Pilloud, fiscal general de Valais, dijo que era demasiado pronto para determinar la causa del incendio. Los expertos aún no han podido ingresar a los restos del lugar.

“En ningún momento se trata de ningún tipo de ataque”, afirmó Pilloud.

Una noche de celebración se vuelve trágica

Helicópteros y ambulancias acudieron rápidamente al lugar para asistir a las víctimas, incluidas algunas de distintos países, informaron las autoridades.

Dos mujeres dijeron a la cadena francesa BFMTV que estaban dentro cuando vieron a un barman cargando a una camarera sobre sus hombros. La camarera sostenía una vela encendida dentro de una botella, que prendió fuego al techo de madera. Las llamas se propagaron rápidamente y el techo colapsó, relataron al medio.

Una de las mujeres describió una avalancha de personas cuando la gente intentaba escapar desesperadamente del club nocturno que se encuentra en un sótano, subiendo por una estrecha escalera y atravesando una puerta angosta.

Otro testigo que habló con la cadena BFMTV describió a personas rompiendo ventanas para escapar del incendio, algunas gravemente heridas, y a padres angustiados llegando en autos al lugar para ver si sus hijos estaban atrapados dentro.

El joven dijo que vio a unas 20 personas tratando de salir entre el humo y las llamas, y comparó lo que observó con una película de terror mientras miraba desde el otro lado de la calle.

“Esta noche debía haber sido un momento de celebración y encuentro, pero se convirtió en una pesadilla”, dijo Mathias Reynard, jefe del gobierno regional del cantón del Valais.

Los heridos fueron tantos que la unidad de cuidados intensivos y el quirófano del hospital regional alcanzaron rápidamente su máxima capacidad, indicó Reynard.

El presidente suizo Guy Parmelin dijo en una publicación en redes sociales que los “pensamientos” del gobierno están con las víctimas, los heridos y sus familiares, a quienes dirige sus “sinceras condolencias”.

Este jueves fue el primer día de Parmelin en el cargo, ya que los siete miembros del gobierno de Suiza se turnan la presidencia por un año.

Por respeto a las familias de las víctimas, retrasó un tradicional mensaje de Año Nuevo a la nación que estaba previsto para transmitirse el jueves por la tarde, informaron las cadenas suizas SRF y RTS.

Crans-Montana se encuentra a menos de 3 millas de Sierre, en Suiza, donde en 2012 murieron 28 personas, incluidos muchos niños, cuando un autobús procedente de Bélgica se estrelló dentro de un túnel suizo.

