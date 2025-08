EEUU no solo advirtió a Rusia sobre la posibilidad de un atentado en su territorio: indicó el lugar donde iba a ocurrir

Estados Unidos no solo alertó con tiempo a Rusia de que un grupo terrorista planeaba atentar en su territorio, sino que además le habría indicado al Crocus City Hall, la sala de conciertos en donde ocurrió la masacre, como uno de los objetivos potenciales del ataque, de acuerdo con funcionarios estadounidenses familiarizados con el tema, citados por el diario The Washington Post y The New York Times.