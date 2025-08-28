Qué se sabe del desfile militar en China en el que participarán Putin y Kim Jong Un

Video Gobernador de Texas respalda ley que limita la compra de propiedades a personas de ciertos países

China se prepara para celebrar el 80 aniversario de la rendición de Japón en la II Guerra Mundial con un desfile militar en el que se espera que exhiba sus capacidades de guerra y que tendrá la inusual presencia de aliados como el presidente ruso, Vladimir Putin, y el líder norcoreano, Kim Jong Un.

La efeméride también servirá para los propósitos geopolíticos de China, que busca consolidar un bloque alternativo a las potencias occidentales.

Esto es lo que se sabe del desfile:

¿Cuándo

tendrá lugar el desfile militar chino?

El miércoles 3 de septiembre se celebrará la parada militar china, llamada por las autoridades del país asiático "Día de la Victoria".

La fecha es un día después de cumplirse los 80 años de la firma de Japón de su rendición incondicional el 2 de septiembre de 1945, y que culminó la Segunda Guerra Mundial.

La denominación oficial llama "Día de la Victoria" (similar al de Rusia) a la efeméride por el fin de la guerra de 14 años entre China y Japón, que culminó la opresión del colonialismo japonés y dio paso el "rejuvenecimiento" del gigante asiático.

¿En qué consistirá la parada militar?

China anunció que participarán "miles de soldados, más de 100 aeronaves y cientos de piezas de equipos militares terrestres".

Se exhibirán "novedosas capacidades de combate", incluyendo armas hipersónicas y tecnología militar de tipo electrónico. Un funcionario militar de alto rango, el mayor general Wu Zeke, afirmó que "será un debut integral de nuestro armamento de nueva generación desde el desfile del Día Nacional en octubre de 2019".

Un hombre se toma una selfie con una decoración floral que muestra mensajes propagandísticos a lo largo de la calle Chang'an, el jueves 21 de agosto de 2025 en Beijing, antes del desfile militar del 3 de septiembre que conmemorará el 80 aniversario de la rendición de Japón en la Segunda Guerra Mundial. Imagen Andy Wong/AP

Se contempla la exhibición de tanques de batalla y jets de combate, equipos no tripulados, equipos contra drones, y aparatos de operaciones ciberespaciales, incluidos los nuevos tipos de drones de combate, las armas de energía dirigida y los instrumentos de interferencia electrónica.

Un lugar destacado será el de las armas de "disuasión estratégica", un grupo de misiles hipersónicos (capaces de viajar por encima de las 3,800 millas por hora), misiles de defensa y misiles balísticos intercontinentales que serán mostrados en el desfile.

Unas 45 unidades de soldados, entre fuerzas terrestres y escuadrones aéreos, serán parte de la parada militar.

¿Quiénes acudirán al desfile militar chino?

Se prevé que el desfile militar será presidido por el presidente chino Xi Jinping.

La visita de Kim Jong Un a China, la primera en seis años, subraya el acercamiento del eje entre Beijing, Moscú y Pyongyang, frente al que ha tenido Estados Unidos con Corea del Sur y Japón, rivales de Corea del Norte y China.

China ha sido durante mucho tiempo el mayor socio comercial y principal proveedor de ayuda de Corea del Norte, pero en los últimos años ha habido dudas sobre sus relaciones. Los viajes de grupos chinos a Corea del Norte han permanecido suspendidos durante años.

La cumbre será ocasión para un encuentro entre Kim Jong Un y Putin, a quien Corea del Norte apoya suministrando soldados y municiones para la guerra en Ucrania.

En cuanto a Rusia, China sigue siendo el mayor comprador de petróleo ruso y proveedor de tecnología que apoya la maquinaria bélica rusa, aunque es oficialmente neutral en el conflicto con Ucrania.

En total, hay 26 líderes extranjeros invitados al desfile militar, según la diplomacia china.

