Qué dice la carta que le envió Melania Trump a Vladimir Putin

Video Cumbre entre Trump y Putin termina sin resultados concretos, pero dicen que fue una "reunión productiva"

La primera dama Melania Trump tuvo el inesperado gesto de enviar una carta al presidente ruso, Vladimir Putin, en la que le pide considerar el sufrimiento de los niños para que decida, "con un trazo de pluma", terminar la guerra en Ucrania.

Según reportes de medios estadounidenses, Melania Trump entregó a su marido una carta para que se la pasara a Putin durante la cumbre de ambos en Alaska.

PUBLICIDAD

La misiva de Trump, republicada por la fiscal general, Pam Bondi, expresa que "cada niño comparte el mismo sueño silencioso en su corazón, bien hayan nacido en un área rural o en una majestuosa ciudad. Sueñan con el amor, las posibilidades y la seguridad frente al peligro".

"Protegiendo la inocencia de esos niños hará más que servir a Rusia, servirá a la humanidad en sí misma. Una idea tan poderosa trasciende toda división humana y usted, señor Putin, está en una posición para implementar esa visión con el trazo de una pluma hoy", afirma el mensaje suscrito por Melania Trump.

La invasión de Putin a Ucrania ha resultado en que Rusia saque a niños ucranianos de su país para que sean criados como rusos.

Varios medios han documentado la captura de niños ucranianos en 2022, después de lo cual la Corte Penal Internacional dijo que había emitido una orden de arresto contra Putin por crímenes de guerra, acusándolo de responsabilidad personal por los secuestros de niños de Ucrania.

Donald Trump y Vladimir Putin se reunieron el viernes en Alaska, en un intento de avanzar hacia una solución al conflicto. Pese a los intentos del presidente estadounidense durante meses de llevar a Putin a un cese de hostilidades, no pudo lograrlo en el encuentro bilateral en territorio estadounidense.

Se espera que el lunes el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, se reúna con Trump en la Casa Blanca.

Con información de AP

Vea también: