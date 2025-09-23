La OTAN advierte a Rusia que defenderá su espacio aéreo; Trump cree que se deben derribar aviones intrusos

Video La OTAN denuncia el comportamiento “imprudente de Rusia” tras la violación del espacio aéreo polaco

La Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) advirtió este martes a Rusia que utilizaría todos los medios para defenderse de cualquier nueva violación de su espacio aéreo, después de que drones rusos fueran derribados a principios de este mes sobre Polonia y del reporte de Estonia sobre una intrusión de aviones de combate rusos la semana pasada.

El incidente del 10 de septiembre en Polonia fue el primer encuentro directo entre la OTAN y Moscú desde que comenzó la guerra en Ucrania. El suceso preocupó a los líderes de toda Europa, planteando preguntas sobre la preparación de la alianza frente a la creciente agresión rusa.

Estonia afirmó luego que tres aviones de combate rusos entraron en su espacio aéreo durante 12 minutos el pasado viernes sin autorización, una acusación que Rusia ha rechazado.

"La OTAN y los aliados no deben tener dudas: emplearemos, de acuerdo con el derecho internacional, todas las herramientas militares y no militares necesarias para defendernos y disuadir todas las amenazas desde todas las direcciones", dijo la alianza en un comunicado.

"Continuaremos respondiendo en la forma, momento y ámbito que elijamos", afirmó la OTAN, compuesta por 32 miembros. Subrayó su compromiso con el Artículo 5 de su tratado fundacional, que establece que un ataque a cualquier aliado debe considerarse un ataque a todos.

Los aliados no proporcionaron detalles sobre qué medidas podrían tomar.

La respuesta global y de Trump en específico

A la pregunta de si se derribaría un avión sospechoso, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, dijo que esto dependería "de la inteligencia disponible en relación con la amenaza planteada por la aeronave, incluyendo preguntas que tenemos que responder como la intención, el armamento y el riesgo potencial para los aliados, las fuerzas, los civiles o la infraestructura".

Mientras que el presidente Donald Trump fue más tajante. Al ser cuestionado por un periodista este martes si creía que los países de la OTAN deberían derribar esos aviones, Trump dijo: "Sí, lo creo". Más tarde añadió que la implicación directa de Estados Unidos dependería de las circunstancias.

El lunes, el primer ministro Donald Tusk dijo que Polonia derribaría "sin discusión" objetos voladores cuando violaran territorio polaco.

No todos parecen respaldar ese enfoque. "Siempre evaluaremos la situación, evaluaremos la amenaza inmediata que supone el avión", dijo Rutte.

La declaración de la OTAN se produjo después de que Estonia solicitara consultas formales en virtud del Artículo 4 de su tratado, que permite a cualquier miembro de la alianza solicitar una reunión si considera amenazada su integridad territorial, independencia política o seguridad.

Rutte dijo que la petición de conversaciones estaba "absolutamente justificada", aunque agregó que era "demasiado pronto para decir" si un incidente con un dron en el aeropuerto de Copenhague durante la noche, que cerró el espacio aéreo alrededor del mayor aeropuerto escandinavo durante horas, estaba relacionado con Rusia.

La jefa de la diplomacia británica afirmó que Reino Unido está preparado para "enfrentarse" a los aviones rusos si entran en el espacio aéreo de la OTAN. La ministra Yvette Cooper afirmó que las "imprudentes acciones de Moscú ponen en riesgo una confrontación armada directa" entre Rusia y la alianza militar occidental.

En un discurso pronunciado el lunes en las Naciones Unidas en Nueva York, Cooper dijo: "Estamos vigilantes. Estamos decididos. Y si tenemos que enfrentarnos a aviones que operan en el espacio aéreo de la OTAN sin permiso, lo haremos".

Los incidentes de aeronaves rusas en el espacio aéreo han provocado llamadas a la acción

Los aviones Typhoon de la Royal Air Force han participado en la misión Eastern Sentry de la OTAN, realizando su primera misión sobre Polonia el 19 de septiembre.

Los incidentes en el espacio aéreo han provocado llamadas a la acción y han planteado preguntas sobre la capacidad de la OTAN para disuadir a Rusia, incluso mientras el presidente Vladimir Putin libra una guerra contra Ucrania.

También se producen meses después de que el gobierno de Trump advirtiera a Europa de que debe ocuparse de su propia seguridad, y de la de Ucrania, en el futuro, lo que plantea dudas sobre el compromiso estadounidense con la mayor alianza militar del mundo.

Las amenazas de duras sanciones estadounidenses contra Rusia también se han quedado en meras palabras.

"Vemos un patrón: Rusia está poniendo a prueba las fronteras europeas, sondeando nuestra determinación, socavando la seguridad de toda Europa. Rusia seguirá provocando mientras se lo permitamos", declaró el lunes en las Naciones Unidas la jefa de la política exterior de la UE, Kaja Kallas.

