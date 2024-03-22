5 claves del ataque terrorista en una sala de conciertos de Moscú que dejó más de 130 muertos

Video Terror en Rusia: las imágenes del ataque que dejó al menos 40 muertos

El atentado perpetrado este viernes por un grupo de hombres armados en una sala de conciertos en las afueras de Moscú causó más de 100 muertos y unos 140 heridos y ha sido considerado uno de los más graves en la ciudad, por número de víctimas, en los últimos 20 años.

El ataque tuvo como objetivo el Crocus City Hall, un gran local de música en el extremo occidental de Moscú, según dijo el Servicio Federal de Seguridad de Rusia, la principal agencia de seguridad nacional y contraterrorismo. Horas después de los ataques, el grupo terrorista Estado islámico se atribuyó la responsabilidad.

El alcalde de Moscú, Sergei Sobyanin, describió el ataque como una "enorme tragedia" y el Ministerio de Exteriores de Rusia declaró el hecho como atentado terrorista.

El alcalde de Moscú, Serguéi Sobianin, suspendió todas las actividades masivas previstas para el fin de semana en la capital rusa, mientras las autoridades han extremado la seguridad en los aeropuertos internacionales en previsión de nuevos ataques.

Esto es lo que se sabe hasta ahora:

Cómo sucedió el ataque

Según el FSB, el ataque fue perpetrado por un grupo de hombres con armas automáticas en la ciudad de Krasnogorsk, al noroeste de Moscú, al inicio de un concierto del grupo de rock Piknik.

En las imágenes colgadas por testigos oculares en las redes sociales se ve cómo varios hombres disparan contra la gente a su entrada en el centro comercial y los cuerpos de varias víctimas yacen en el suelo en un charco de sangre.

Los agresores arrojaron explosivos, lo que provocó un incendio masivo en la sala, con capacidad para 6,000 personas, según los medios de comunicación rusos.

Militares rusos de la Rosguardia (Guardia Nacional) ayudan a un hombre a abandonar un área cerca del Ayuntamiento de Crocus en el extremo occidental de Moscú, Rusia, el viernes 22 de marzo de 2024. Imagen Vitaly Smolnikov/AP

Un video desde el exterior mostró el edificio en llamas, con una enorme nube de humo elevándose en el cielo nocturno.

La calle estaba iluminada por las luces azules parpadeantes de docenas de camiones de bomberos, ambulancias y otros vehículos de emergencia, mientras varios helicópteros de bomberos sobrevolaban el lugar para arrojar agua sobre el incendio.

Los servicios de bomberos intentaban extinguir con la ayuda de medios aéreos el incendio que se declaró en el edificio del Crocus City Hall tras el ataque terrorista y que ha provocado el desplome de parte del tejado.

Qué se sabe de las víctimas

Hasta el momento se han reportado al menos 133 víctimas mortales y más de un centenar resultaron heridas, según informó el servicio de prensa del FSB a las agencias locales.

De acuerdo con las autoridades de la región de Moscú, más de una veintena de heridos han tenido que ser hospitalizados, cuatro de ellos en estado grave.

Qué se sabe de los atacantes

Horas después de los ataques, el grupo yihadista Estado Islámico se atribuyó la responsabilidad a través de un breve comunicado.

"Los combatientes del Estado Islámico atacaron una gran agrupación de cristianos en la ciudad de Krasnogorsk, en las afueras de la capital rusa, Moscú, y mataron e hirieron a cientos de personas y causaron una gran destrucción en el lugar antes de retirarse a sus bases de manera segura", informó Amaq, órgano de propaganda de la organización, en su canal de Telegram.

Las autoridades rusas detuvieron a 11 personas, informaron los medios estatales.

El Comité de Investigación de Rusia dijo que cuatro de los detenidos estaban directamente involucrados en el ataque que dejó el sitio en llamas y con el techo derrumbado.

Los cuatro sospechosos fueron detenidos en la región de Bryansk, en el oeste de Rusia, "no lejos de la frontera con Ucrania", dijo el Comité de Investigación de Rusia. Planeaban cruzar la frontera hacia Ucrania y “tenían contactos” allí, dijo la agencia estatal de noticias Tass, citando al FSB de Rusia. Según Tass, el jefe del FSB informó el sábado al presidente Vladimir Putin sobre las detenciones.

Se ve un incendio masivo sobre el Ayuntamiento de Crocus en el extremo occidental de Moscú, Rusia, el viernes 22 de marzo de 2024. Imagen Vitaly Smolnikov/AP



En varios videos que circulan en redes sociales, se observan varios hombres vestidos con uniformes de combate cuando entran a la sala de conciertos y disparaban contra los asistentes.

Otras imágenes mostraban a dos hombres con rifles moviéndose por el lugar y hasta cuatro atacantes, armados con rifles de asalto y con gorras, que disparaban a quemarropa a personas que gritaban.

En estos momentos, la Guardia Nacional Rusa (Rosgvardia) busca a los terroristas.

Cuál ha sido la reacción internacional tras los ataques

Los gobiernos de Colombia, Cuba, México, España, Bolivia y Venezuela expresaron "su más profundo rechazo al atentado".

"Desde el Estado Plurinacional de Bolivia condenamos de la manera más enérgica el atentado terrorista ocurrido en la sala de conciertos Crocus City Hall en la provincia de Moscú #Rusia", escribió el presidente de Bolivia, Luis Arce.

El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, expresó sus "sinceras condolencias al Gobierno y pueblo de la Federación de Rusia por la pérdida de vidas humanas y los numerosos heridos".

Portugal calificó de "inaceptables" los ataques contra civiles: "Los ataques contra civiles son siempre inaceptables. Nuestras condolencias a las familias de las víctimas", indicó Gomes Cravinho en portugués e inglés.

El Gobierno de México reportó que no cuenta con información de víctimas mexicanas en la masacre, mientras que ofreció protección consular a sus connacionales en Rusia.

Hubo alguna alerta de lo que podría pasar

El ataque se registró tras un comunicado emitido a principios de este mes por la Embajada de Estados Unidos en Moscú que instaba a los estadounidenses a evitar lugares concurridos en la capital rusa en vista de un ataque “inminente” por extremistas que tendría como objetivo grandes eventos multitudinarios en Moscú, como conciertos. La advertencia fue repetida por varias otras embajadas occidentales.

Cuando le preguntaron sobre el aviso de la embajada emitido el 7 de marzo, Kirby refirió la pregunta al Departamento de Estado y añadió: “ No creo que estuviera relacionado con este ataque en específico”.

Al responder una pregunta sobre si Washington recibió alguna información previa sobre el asalto, Kirby dijo: “No estoy al tanto de que tuviéramos conocimiento previo de este terrible ataque”.



