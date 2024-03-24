Cambiar Ciudad
Rusia

Tres de los cuatro detenidos por el atentado en una sala de conciertos en Rusia admiten su culpabilidad

La corte ordenó que los hombres, todos ellos ciudadanos de Tayikistán, permanecieran en prisión preventiva hasta el 22 de mayo.

Univision y AP picture
Por:Univision y AP
Video Comparecen en corte los acusados del ataque en Moscú con grandes lesiones

Tres de los cuatro sospechosos acusados de perpetrar el atentado en una sala de conciertos en Moscú, en el que murieron más de 130 personas, admitieron su culpa este domingo ante una corte rusa.

La Corte de Distrito Basmanny de Moscú acusó formalmente a Dalerdzhon Mirzoyev, de 32 años, Saidakrami Rachabalizoda, de 30, Mukhammadsobir Faizov, de 19 y Shamsidin Fariduni, de 25, de cometer un atentado terrorista en grupo. El delito conlleva una pena máxima de cadena perpetua.

La corte ordenó que los hombres, todos ellos ciudadanos de Tayikistán, permanecieran en prisión preventiva hasta el 22 de mayo.

Mirzoyev, Rachabalizoda y Shamsidin Fariduni admitieron su culpabilidad tras ser acusados. El cuarto hombre, Faizov, fue trasladado a la corte directamente desde un hospital en silla de ruedas y permaneció sentado con los ojos cerrados durante todo el proceso.

Faizov fue atendido por médicos mientras se encontraba en el recinto. Llevaba puesta una bata y pantalones de hospital y se le vieron múltiples cortes.

Los otros tres sospechosos comparecieron en la corte golpeados y con la cara hinchada, de acuerdo con información de los medios de comunicación rusos, según los cuales fueron torturados durante el interrogatorio por los servicios de seguridad rusos.

Uno de los sospechosos, Saidakrami Rachabalizoda, tenía una oreja vendada. Los medios locales informaron el sábado que a uno de los sospechosos le habían cortado la oreja durante el interrogatorio.

Video 5 actualizaciones que debes saber del ataque terrorista en Rusia que dejó más de 130 muertos

Rusia vivió este domingo un día de luto nacional, tras el atentado del viernes en la sala de conciertos Crocus City Hall, en el que murieron al menos 137 personas y otras 180 resultaron heridas.

El atentado, fue reivindicado por una rama del grupo Estado Islámico, conocida como ISIS-K, es el ataque más mortífero en suelo ruso en años.

Las autoridades rusas arrestaron el sábado a los cuatro presuntos atacantes, y detuvieron a otras siete personas sospechosas de estar implicadas en el atentado, dijo el presidente ruso, Vladimir Putin, en un discurso a la nación el sábado por la noche.

Afirmó que fueron capturados mientras huían a Ucrania, algo que Kiev negó rotundamente.

El desconcierto y la desolación afectan a Rusia

Familiares y amigos de los desaparecidos esperaban aún noticias de sus seres queridos este domingo mientras Rusia vivía un día de luto nacional.

Se cancelaron actos en instituciones culturales, las banderas ondearon a media asta y se suspendieron los programas de televisión y la publicidad, según la agencia de noticias estatal RIA Novosti.

Un flujo constante de personas se sumó a un memorial improvisado cerca de la sala de conciertos incendiada, creando un enorme montículo de flores.

Mientras los rescatistas continúan buscando en el edificio dañado, algunas personas aún no saben si sus familiares, que asistieron al evento atacado por hombres armados, están vivos.

El Departamento de Sanidad de Moscú informó el domingo de que ha empezado a identificar los cadáveres de los fallecidos mediante pruebas de ADN, lo que llevará al menos dos semanas.

EEUU alertó a Rusia sobre posible ataque terrorista

Estados Unidos compartió información con Rusia a principios de marzo sobre un posible ataque terrorista planeado en Moscú y emitió una advertencia pública a los estadounidenses en Rusia, dijo la portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, Adrienne Watson, en un comunicado.

El atentado es una gran vergüenza para el líder ruso y ocurrió pocos días después de que consolidó su control sobre el país por otros seis años tras las elecciones presidenciales la semana pasada.

Algunos usuarios en las redes sociales rusas cuestionaron cómo las autoridades, que han reprimido implacablemente cualquier actividad de oposición y amordazado a los medios independientes, no lograron impedir el ataque a pesar de las advertencias de EEUU.

