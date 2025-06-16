Trump califica de "gran error" la expulsión de Rusia del G7 en nuevo guiño a Putin

Video Trump reconoce que no habrá "paz inmediata" en la guerra entre Rusia y Ucrania: las noticias del día

En una nueva muestra de su relación con Vladirmir Putin, el presidente Donald Trump, de visita en Canadá este lunes por la reunión del G7, afirmó que haber excluido a Rusia de este grupo por haber invadido Ucrania en 2014 fue "un gran error".

"Creo que no tendrías una guerra ahora mismo si tuvieras a Rusia dentro, y no tendrías una guerra ahora mismo si Trump fuera presidente hace cuatro años", dijo Trump.

" Echaron a Rusia, lo que yo afirmé que fue un gran error, aunque yo no estaba en política entonces", dijo Trump a periodistas durante un encuentro con el primer ministro canadiense, Mark Carney.

Rusia fue expulsada luego de que en 2014 se anexionó la península de Crimea, un movimiento que precipitó la invasión más amplia de Ucrania en 2022.

Según Trump, el presidente ruso, Vladimir Putin, "ya no está en la mesa de reuniones, lo que hace la vida más complicada".

Trump ha repetido en varias ocasiones su admiración por Putin y desde que llegó a la presidencia ha sostenido varias conversaciones telefónicas con él.

Aunque prometió en campaña que terminaría la guerra en Ucrania en "menos de 24 horas", la realidad del campo de batalla se ha hecho diferente, pese a sus frecuentes llamados a Putin.

La más reciente llamada entre ambos líderes tuvo lugar el fin de semana. Según dijo la Casa Blanca, discutieron el tema del conflicto entre Israel e Irán.

Previamente, los líderes globales habían excluido a Putin de la discusión de temas de la agenda internacional.

Los comentarios de Trump sobre Rusia añaden complejidad a la postura diplomática de EEUU, puesto que el presidente tiene previsto reunirse el martes con su par ucraniano, Volodimir Zelenski, sobre el fin de la brutal guerra iniciada por la invasión rusa.

Trump fue interrogado sobre si China también debería ser incluida al grupo. A esto respondió que "no es una mala idea. No me importaría si alguien quiere ver a China ingresando".

En su opinión, es importante que los líderes mundiales puedan hablar entre ellos en las cumbres.

" Putin habla conmigo. No habla con nadie más", dijo Trump. "No quiere hablar porque se sintió muy insultado cuando le echaron del G8, como me sentiría yo, como se sentiría usted, como se sentiría cualquiera".

Los miembros actuales del G7 son Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido.

