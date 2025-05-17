Qué pasó en los primeros contactos de paz entre Rusia y Ucrania

Video Las imágenes de la reunión de Trump y Zelensky antes del funeral del papa Francisco

En menos de dos horas, este viernes terminaron en Turquía las primeras conversaciones de paz directas entre Rusia y Ucrania desde las primeras semanas de que comenzara la invasión por parte de Moscú en 2022.

Si bien ambas partes acordaron un gran intercambio de prisioneros, sus posturas discreparon claramente sobre cuáles son las condiciones clave para poner fin a los combates.

Una de esas condiciones para Ucrania, respaldada por sus aliados occidentales, es un alto al fuego temporal como primer paso hacia una solución pacífica. El Kremlin se ha opuesto a dicha tregua, que sigue siendo difícil de alcanzar.

"No hemos recibido el 'sí' ruso en este punto fundamental", declaró el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ucraniano, Heorhii Tykhii, tras las conversaciones. "Si se quieren negociaciones serias, hay que dejar a un lado las armas".

Sin embargo, el jefe de la delegación rusa, Vladimir Medinsky, se declaró "satisfecho con el resultado" y añadió que Moscú estaba dispuesto a continuar los contactos.

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, afirmó haber discutido las conversaciones con el presidente estadounidense, Donald Trump, y con los líderes de Francia, Alemania, Reino Unido y Polonia.

En una publicación en X desde una reunión de líderes europeos en Albania, Zelensky instó a imponer "sanciones severas" contra Moscú si rechaza "un alto el fuego total e incondicional y el fin de las matanzas".

Rusia y Ucrania acuerdan intercambiar 1,000 prisioneros de guerra

En Estambul, Kiev y Moscú acordaron intercambiar 1,000 prisioneros de guerra cada uno, según los jefes de ambas delegaciones, en lo que sería el mayor intercambio de este tipo.

Ambas partes también discutieron un alto el fuego y una reunión entre sus jefes de Estado, según confirmó el ministro de Defensa ucraniano, Rustem Umerov.

Medinsky, asesor del presidente Vladimir Putin, afirmó que ambas partes acordaron presentarse mutuamente propuestas detalladas de alto el fuego, y que Ucrania solicitó la reunión de jefes de Estado, la cual Rusia tomó en consideración.

"La presión sobre la Federación Rusa debe continuar", declaró Serhii Kyslytsia, primer viceministro de Asuntos Exteriores de Ucrania y miembro de la delegación de Kiev. "No debemos relajarnos en este momento".

Nuevas "condiciones inaceptables" para el fin de la guerra entre Ucrania y Rusia

Durante las conversaciones, un alto funcionario ucraniano afirmó que Rusia presentó nuevas "exigencias inaceptables" para retirar las fuerzas ucranianas de amplias extensiones de territorio.

El funcionario, quien no estaba autorizado a hacer declaraciones oficiales, habló con la agencia AP bajo condición de anonimato. La propuesta no se había discutido previamente, afirmó el funcionario.

La parte ucraniana reiteró su enfoque en lograr un progreso real —un alto el fuego inmediato y una vía hacia una diplomacia sustancial— "tal como propusieron Estados Unidos, sus socios europeos y otros países", añadió el funcionario.

El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Tykhii, confirmó que la delegación rusa "expresó una serie de cuestiones que consideramos inaceptables", pero añadió: "Esto es algo que los rusos suelen expresar, y nos mantuvimos firmes en nuestra postura".

Ambas partes se sentaron frente a frente en una mesa en forma de U en el Palacio de Dolmabahçe, pero se mantuvieron distantes en sus condiciones para el fin de la guerra.

Trump, quien ha presionado para el fin del conflicto, afirmó que se reuniría con Putin "tan pronto como podamos organizarlo".

"Creo que es hora de que lo hagamos", declaró el presidente estadounidense en Abu Dabi al concluir un viaje a Oriente Medio.

El ministro de Asuntos Exteriores turco, Hakan Fidan, inauguró las conversaciones instando a los participantes a "aprovechar esta oportunidad", añadiendo que era "de suma importancia que el alto el fuego se concrete lo antes posible".

En una publicación en redes sociales, Fidan calificó el intercambio de prisioneros de guerra como una "medida de fomento de la confianza" y afirmó que las partes habían acordado en principio reunirse de nuevo.

Zelenski busca la unidad europea para acabar con la guerra con Rusia

Zelenski se encontraba este viernes en Albania con líderes de 47 países europeos para debatir sobre seguridad, defensa y estándares democráticos en el contexto de la guerra. Se reunió con el presidente francés, Emmanuel Macron; el canciller alemán, Friedrich Merz; el primer ministro británico, Keir Starmer; y el primer ministro polaco, Donald Tusk.

“La presión sobre Rusia debe mantenerse hasta que Rusia esté lista para poner fin a la guerra”, escribió Zelenski en X, publicando una foto de los líderes durante la llamada, la segunda del grupo desde el 10 de mayo.

En declaraciones a la prensa tras la llamada con Trump, Starmer afirmó que la postura rusa es “claramente inaceptable”.

Si bien no especificó cuál podría ser la respuesta de los europeos, algunos presionaron para que se impusieran nuevas sanciones, y es probable que la Unión Europea adopte nuevas medidas incluso el martes.

Macron declaró que era “inaceptable que, por segunda vez, Rusia no haya respondido a las demandas de los estadounidenses, con el apoyo de Ucrania y los europeos. No hubo alto el fuego y, por lo tanto, no hubo reunión para la toma de decisiones. Y no hubo respuesta”.

Merz afirmó que los esfuerzos diplomáticos hasta el momento “han fracasado lamentablemente debido a la falta de disposición de Rusia para dar los primeros pasos en la dirección correcta ahora”.

“Pero no nos rendiremos”, añadió. Los tres afirmaron que Kiev y sus aliados en Europa seguirán coordinando esfuerzos.

Maniobras diplomáticas de Rusia y Ucrania para demostrar a Trump su disposición a negociar

Ambos países participaron en maniobras diplomáticas esta semana para intentar demostrar a Trump su disposición a negociar, aunque el republicano expresó su frustración por la lentitud del progreso y amenazó con sancionar cualquier demora.

El pasado jueves, Putin rechazó una oferta de Zelenski para reunirse cara a cara en Turquía. El ucraniano acusó a Moscú de no hacer un esfuerzo serio para poner fin a la guerra enviando una delegación de bajo nivel.

Ucrania aceptó la propuesta de EEUU y Europa de un alto el fuego total de 30 días, pero Putin la rechazó de facto al imponer condiciones de gran alcance.

Al comentar sobre una posible reunión entre Trump y Putin, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, pareció indicar que el impulso para dicha cumbre está cobrando impulso. Dijo que las conversaciones de alto nivel eran "sin duda necesarias", pero añadió que preparar una cumbre llevaría tiempo.

Mientras Kiev y Moscú negocian, continúan los combates en Ucrania

Rusia, mientras tanto, prepara una nueva ofensiva militar, según el gobierno ucraniano y analistas militares occidentales.

El ministro de Defensa ruso, Andrei Belousov, estuvo en Bielorrusia para discutir ejercicios militares conjuntos en septiembre y el envío de nuevas armas a Minsk.

Zelenskyy advirtió que el aumento de tropas en Bielorrusia, que limita con Letonia, Lituania y Polonia, miembros de la OTAN, podría servir de antesala para futuros ataques.

Un ataque con drones el viernes contra la ciudad nororiental de Kupiansk mató a una mujer de 55 años e hirió a cuatro hombres, según Oleh Syniehubov, jefe de la Administración Militar Regional de Járkov.

La invasión rusa ha matado a más de 12,000 civiles ucranianos, según la ONU, y ha arrasado pueblos y aldeas. Decenas de miles de soldados ucranianos han muerto, y probablemente un número mayor de tropas rusas, según funcionarios y analistas.

Un soldado ucraniano declaró a AP que no tenía esperanzas en las conversaciones.

"No creo que lleguen a un acuerdo concreto, porque el verano es la mejor época para la guerra", declaró el soldado. “El enemigo intenta intensificar constantemente la situación”.

Pero afirmó que muchos de sus colegas “creen que para finales de año habrá paz, aunque inestable, pero paz”.

Antes de las conversaciones, funcionarios ucranianos se reunieron con asesores de seguridad nacional de EEUU, Francia, Alemania y Reino Unido para coordinar posiciones, según declaró a AP el alto funcionario ucraniano.

El equipo estadounidense estuvo liderado por el teniente general retirado Keith Kellogg, enviado especial de Trump a Ucrania y Rusia, mientras que Umerov y el jefe de la oficina presidencial, Andriy Yermak, representaron a Ucrania, añadió el funcionario.

También se celebró una reunión tripartita entre Turquía, EEUU y Ucrania, según informaron funcionarios del Ministerio de Asuntos Exteriores turco. Por parte estadounidense estuvieron presentes el secretario de Estado, Marco Rubio, y Kellogg.

El jueves, Rubio afirmó que creía que un avance solo sería posible mediante una reunión entre Trump y Putin.

