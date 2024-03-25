Putin admite por primera vez que el atentado de Moscú fue obra de "islamistas radicales". Pero no menciona a ISIS y sí a Ucrania

Video Cronología del atentado en una sala de conciertos en Rusia que dejó más de 130 muertos

El presidente ruso, Vladímir Putin, reconoció este lunes por primera vez que el atentado en una sala de conciertos en Moscú fue obra de "islamistas radicales", aunque no lo atribuyó a Estado Islámico (ISIS) y continuó poniendo dudas sobre Ucrania.

ISIS se atribuyó el atentando, algo que respalda la inteligencia de numerosos países occidentales, incluido EEUU, y Ucrania ha negado cualquier participación. No existe ninguna evidencia o sugerencia que apunte a Ucrania.

En una reunión con funcionarios del gobierno, Putin dijo que los asesinatos habían sido perpetrados por extremistas "cuya ideología el mundo islámico lleva siglos combatiendo".

Sin embargo, reiteró que los autores del atentado del viernes pasado intentaron huir a Ucrania, y se preguntó "por qué".

"Por supuesto, es necesario responder a la pregunta, ¿por qué después de cometer el crimen los terroristas trataron de ir a Ucrania? ¿Quién les esperaba allí?", dijo Putin.

Es la primera vez que el mandatario ruso reconoce la participación de extremistas en el ataque terrorista en el que murieron más de 130 personas y más de 180 resultaron heridos.

Una rama del Estado Islámico (EI), conocida como ISIS-K, se adjudicó el ataque en Crocus City Hall horas después del hecho. Sin embargo, el presidente ruso insistió en culpar a Ucrania del atentado en un mensaje televisivo el sábado.

Este lunes el presidente ruso volvió a abstenerse de mencionar a la rama del grupo que perpetró el ataque en sus declaraciones.

Cuatro hombres han sido acusados de llevar a cabo un atentado terrorista. Todos comparecieron ante la corte el domingo por la noche y mostraron signos de haber sido duramente golpeados y torturados.

El primer ministro ruso, Mijail Mishustin, declaró que la investigación sigue en curso, pero prometió que "los autores serán castigados, no merecen piedad".

¿Por qué Putin quiere culpar a Ucrania del atentado en Crocus City Hall?

Las insistentes declaraciones de Putin de que Ucrania estuvo involucrada en el ataque del viernes pasado son interpretadas por expertos como una justificación para ataques aún más feroces en contra de Kyiv.

Además, servirían al presidente ruso para justificar la guerra en la que ambos países llevan enfrascados por poco más de dos años y que por momentos parece estancarse y no ir a ningún lado.

Tras las elecciones, Putin declaró que Moscú trataría de ampliar sus avances en Ucrania para crear una zona que proteja a Rusia de ataques de largo alcance e incursiones transfronterizas. También advirtió de que los recientes ataques ucranianos en las regiones fronterizas "no quedarán impunes".

Ataques más duros y mortíferos siguieron durante el fin de semana luego del atentado en la sala de conciertos.

EEUU advirtió a Rusia de posibles ataques extremistas

A principios de este mes, EEUU, junto con otras cinco naciones, habían compartido información de inteligencia que tenían sobre planes del ISIS-K para atentar en Moscú. Sin embargo, Putin y el Kremlin rechazaron estas advertencias la semana pasada por considerarlas parte de un intento de desacreditar a Rusia.

Esa decisión despertó las críticas en Rusia. Los críticos del Kremlin reprochan a Putin que centre los enormes servicios policiales y de seguridad rusos en sofocar a los opositores políticos, los grupos de derechos humanos y los activistas LGBTQ+, mientras deja al país desprotegido frente a las amenazas de extremistas armados.

A primera hora del lunes, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, se negó a culpar a nadie, instando a los periodistas a esperar a los resultados de la investigación en Rusia.

También se negó a comentar los informes de que Estados Unidos advirtió a las autoridades de Moscú el 7 de marzo sobre un posible ataque terrorista, diciendo que cualquier información de este tipo es confidencial.

