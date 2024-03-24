EEUU alertó a Rusia sobre la inminencia de un ataque de Estado Islámico. Putin desestimó y criticó la advertencia

Video 5 actualizaciones que debes saber del ataque terrorista en Rusia que dejó más de 130 muertos

Estados Unidos advirtió a Moscú que los militantes de ISIS estaban decididos a atacar en Rusia en las semanas previas al atentado en la sala de conciertos Crocus City Hall en las afueras de Moscú, que mató a 137 personas dejó más de 140 heridas.

Sin embargo, e l presidente Vladimir Putin rechazó las advertencias por considerarlas “provocadoras”.

En un discurso el martes, Putin calificó las advertencias estadounidenses como "provocadoras" y dijo que "estas acciones parecían un chantaje absoluto con la intención de intimidar y desestabilizar nuestra sociedad".



El 7 de marzo, la Embajada de Washington en Moscú emitió una alerta de seguridad dirigida a los ciudadanos estadounidenses en la capital rusa, diciendo que estaba monitoreando informes que indicaban que grupos extremistas tenían “planes inminentes para atacar grandes concentraciones de personas” en la ciudad, incluyendo conciertos.

Putin denunció la advertencia de Estados Unidos como una provocación y un intento de asustar a los rusos.

ISIS-K, un grupo afiliado al grupo terrorista ISIS, o Estado Islámico, activo en Asia central y meridional, principalmente Afganistán, se atribuyó la autoría del sanguinario ataque.

El atentado y la advertencia de Estados Unidos, crean una situación embarazosa para Putin, quien solo días atrás fue nuevamente reelecto presidente por un término de seis años bajo una plataforma de seguridad nacional y protección de los ciudadanos del país contra amenazas.

Pero a pesar de las promesas de Putin, los servicios de inteligencia rusos no solo no pudieron evitar el ataque, mientras que el mismo presidente desestimó públicamente las advertencias de Estados Unidos.

La portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Adrienne Watson, dijo que el gobierno estadounidense había "compartido la información con las autoridades rusas de acuerdo con su antigua política del 'deber de advertir'".

Putin criticó la advertencia de Estados Unidos a pesar de que las autoridades rusas habían tenido encuentros previos con miembros de ISIS en su territorio

Las autoridades rusas informaron de varios incidentes relacionados con ISIS en el último mes.

La agencia estatal RIA Novosti informó el 3 de marzo la muerte de seis miembros de ISIS durante una operación antiterrorista en Karabulak, en el extremo oeste de Rusia.

RIA Novosti dijo también el 7 de marzo, que los servicios de seguridad rusos habían “neutralizado” una célula de la organización relacionada con ISIS evitando así un ataque a una sinagoga en Moscú, y el 20 de marzo dijo que el comandante de un grupo de combate de Estado Islámico había sido detenido.

Dos fuentes familiarizadas con la advertencia estadounidense dijeron a CNN que en noviembre hubo un flujo constante de información relacionada con la determinación de ISIS-K de atacar a Rusia, por la intervención del gobierno en Moscú en la guerra civil de Siria, en apoyo al presidente Bashar al-Assad y contra ISIS.

Estados Unidos dijo el viernes no tenía motivos para dudar de la atribución de responsabilidad de ISIS-K por el ataque en Moscú.

El viernes, después de que se conoció el ataque contra el Crocus City Hall, la embajada de Estados Unidos emitió una advertencia aconsejado a los ciudadanos estadounidenses no viajar a Rusia.

“La capacidad del gobierno de EEUU para brindar servicios de rutina o de emergencia a los ciudadanos estadounidenses en Rusia está severamente limitada, particularmente en áreas alejadas de la embajada de EEUU en Moscú, debido a las limitaciones que el gobierno ruso ha impuesto a los traslados del personal de la embajada de EEUU, y a la actual suspensión de operaciones en los consulados de Estados Unidos en Rusia, incluyendo servicios consulares”, advierte el comunicado.

Con información de The Associated Press.