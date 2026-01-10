EE.UU.

EEUU lanza nuevo ataque contra el Estado Islámico en Siria

Estados Unidos lanzó otra ronda de ataques contra el Estado Islámico en Siria. Esto se produce tras la emboscada del mes pasado en la que murieron dos soldados estadounidenses y un intérprete civil estadounidense. Los ataques, llevados a cabo con fuerzas aliadas, tuvieron como objetivo múltiples ubicaciones del Estado Islámico en toda Siria.

Por:Univision y Agencias
Estados Unidos lanzó otra ronda de ataques de represalia contra el Estado Islámico en Siria tras la emboscada del mes pasado en la que murieron dos soldados estadounidenses y un intérprete civil estadounidense en ese país.

Los ataques a gran escala, llevados a cabo por Estados Unidos junto con fuerzas aliadas, se produjeron alrededor de las 12:30 pm ET, según el Comando Central de Estados Unidos. Los ataques alcanzaron múltiples objetivos del Estado Islámico en toda Siria.

Los ataques del sábado forman parte de una operación más amplia que forma parte de la respuesta del presidente Donald Trump al mortífero ataque del Estado Islámico que mató al sargento Edgar Brian Torres-Tovar, al sargento William Nathaniel Howard y a Ayad Mansoor Sakat, el intérprete civil, en Palmira el mes pasado.

"Nuestro mensaje sigue siendo contundente: si dañan a nuestros combatientes, los encontraremos y los mataremos en cualquier parte del mundo, por mucho que intenten evadir la justicia", afirmó el Comando Central de Estados Unidos en un comunicado el sábado.

La administración ha bautizado la respuesta a los ataques de Palmira como Operación Hawkeye Strike. Tanto Torres-Tovar como Howard eran miembros de la Guardia Nacional de Iowa.

La operación se puso en marcha el 19 de diciembre con otro ataque a gran escala que alcanzó 70 objetivos en el centro de Siria que albergaban infraestructura y armas del Estado Islámico.

El ataque contra estadounidenses en Palmira fue el primer incidente de este tipo desde el derrocamiento en diciembre de 2024 del líder sirio Bashar al Asad.

El personal estadounidense apoyaba la operación Inherent Resolve, una coalición internacional para combatir al EI que se apoderó de amplias zonas de territorio sirio e iraquí en 2014.

Aunque los yihadistas fueron derrotados por fuerzas terrestres locales, con el apoyo de bombardeos internacionales, el EI aún mantiene presencia en Siria, especialmente en su vasto desierto.

Las Fuerzas Democráticas Sirias, lideradas por los kurdos, han sido durante años el principal aliado de Estados Unidos en la lucha contra el Estado Islámico en Siria, pero desde la destitución del expresidente sirio Bashar al-Ásad en diciembre de 2024, Washington ha ido coordinándose cada vez más con el Gobierno central de Damasco.

Siria se ha unido recientemente a la coalición internacional contra el Estado Islámico.

