Groenlandia Groenlandia dice desconocer el contenido del acuerdo de Trump con la OTAN sobre el futuro de la isla El primer ministro groenlandés Jens-Frederik Nielsen dijo este jueves que no conoce detalles concretos sobre el acuerdo anunciado por el presidente Trump con la OTAN sobre el futuro de Groenlandia.

Video Donald Trump asegura que posible acuerdo sobre Groenlandia y Ártico será “infinito”

El primer ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, dijo que no conocía los detalles concretos del acuerdo mencionado por el presidente Donald Trump con la OTAN respecto al territorio autonómico danés, y que lo habría llevado a desmontar su amenaza de imponer aranceles de 25% a un grupo de países europeos. Nielsen declaró esto ante los periodistas, mientras expresaba un alivio cauteloso por el desescalamiento de las tensiones con Washington.

No sé qué hay en el acuerdo, ni en el trato sobre mi país



Trump calificó el entendimiento como un "marco para un futuro acuerdo" que, de completarse, también permitiría a Estados Unidos tener "acceso total" a Groenlandia e instalar allí un elemento de su "Cúpula Dorada", parte de un sistema de defensa antimisiles de miles de millones de dólares.

Pero, al margen de las palabras de Trump, este jueves los líderes de Dinamarca y Groenlandia insistieron en que la soberanía de la isla no es negociable.

En términos similares a Nielsen se expresó la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, quien reconoció en un comunicado que l a seguridad en el Ártico es un asunto que concierne a toda la OTAN, y que es "bueno y natural" que se debata entre el presidente de Estados Unidos y Mark Rutte, secretario general de la OTAN.

Sin embargo, Frederiksen aseguró reiteró que " no podemos negociar nuestra soberanía" y añadió que "me han informado de que este no ha sido el caso".

Groenlandia, dispuesta a trabajar para mejorar la presencia de la OTAN

La portavoz de la OTAN, Allison Hart, dijo que el secretario general de la alianza, Mark Rutte, no propuso ningún "compromiso de soberanía" en las conversaciones con Trump.

Según la primera ministra danesa, ha hablado con Rutte "de forma continua", incluso antes y después de que este se reuniera con Trump en Davos.

Frederiksen afirmó que Dinamarca quiere seguir manteniendo un diálogo constructivo con sus aliados sobre cómo reforzar la seguridad en el Ártico, incluido el programa Golden Dome, "siempre que se haga respetando nuestra integridad territorial".

Trump ha argumentado en repetidas ocasiones que Estados Unidos necesita Groenlandia para contrarrestar las amenazas de Rusia y China. Pero Dinamarca ha declarado que Estados Unidos, que ya tiene presencia militar en Groenlandia, puede reforzar sus bases allí.

Estados Unidos ya es parte de un tratado de 1951 que le otorga amplios derechos para establecer bases militares allí con el consentimiento de Dinamarca y Groenlandia.

Hart, portavoz de la OTAN, afirmó que las negociaciones entre Dinamarca, Groenlandia y Estados Unidos "seguirán adelante con el objetivo de garantizar que Rusia y China nunca ganen terreno, ni económica ni militarmente, en Groenlandia".

Las autoridades danesas han señalado que, en cualquier caso, la OTAN no tiene mandato para negociar un acuerdo en nombre de Dinamarca y Groenlandia.

Nielsen, líder de Groenlandia, dijo que Rutte había transmitido el mensaje de que Groenlandia está dispuesta a hacer más y a acoger una misión de la OTAN.