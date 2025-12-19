Pete Hegseth Gobierno de Trump ataca objetivos de ISIS en Siria tras la muerte de tres estadounidenses El secretario de Defensa, Pete Hegseth, anunció este viernes que Estados Unidos llevó a cabo ataques en Siria contra "combatienes, infraestructura y sitios de armas del autodenominado Estado Islámico, que llamó "una declaración de venganza" tras el atentado del pasado fin de semana que mató a dos soldados y un civil estadounidenses.



Video Identifican como hispano a uno de los soldados estadounidenses que murieron en un ataque en Siria

Fuerzas militares de EEUU atacaron objetivos militares del autodenominado Estado Islámico (ISIS) en Siria, como respuesta al atentado que llevó a cabo el grupo terrorista el pasado fin de semana que mató a dos soldados y un civil estadounidenses en ese país.

"Hoy temprano, las fuerzas estadounidenses iniciaron la OPERACIÓN HAWKEYE STRIKE en Siria para eliminar a los combatientes, la infraestructura y los arsenales del ISIS", publicó el secretario de Defensa Pete Hegseth en redes sociales.

El alto funcionario llamó a la operación "una declaración de venganza", mientras descartaba que fuera "el inicio de una guerra".

"Como dijimos inmediatamente después del salvaje ataque, si atacas a estadounidenses, en cualquier parte del mundo, pasarás el resto de tu breve y angustiosa vida sabiendo que Estados Unidos te perseguirá, te encontrará y te matará sin piedad", afirmó Hegseth.

El secretario de Defensa señaló que "hoy hemos perseguido y matado a nuestros enemigos. A muchos de ellos. Y seguiremos haciéndolo".