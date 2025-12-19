Gobierno de Trump ataca objetivos de ISIS en Siria tras la muerte de tres estadounidenses
El secretario de Defensa, Pete Hegseth, anunció este viernes que Estados Unidos llevó a cabo ataques en Siria contra "combatienes, infraestructura y sitios de armas del autodenominado Estado Islámico, que llamó "una declaración de venganza" tras el atentado del pasado fin de semana que mató a dos soldados y un civil estadounidenses.
Fuerzas militares de EEUU atacaron objetivos militares del autodenominado Estado Islámico (ISIS) en Siria, como respuesta al atentado que llevó a cabo el grupo terrorista el pasado fin de semana que mató a dos soldados y un civil estadounidenses en ese país.
"Hoy temprano, las fuerzas estadounidenses iniciaron la OPERACIÓN HAWKEYE STRIKE en Siria para eliminar a los combatientes, la infraestructura y los arsenales del ISIS", publicó el secretario de Defensa Pete Hegseth en redes sociales.
El alto funcionario llamó a la operación "una declaración de venganza", mientras descartaba que fuera "el inicio de una guerra".
"Como dijimos inmediatamente después del salvaje ataque, si atacas a estadounidenses, en cualquier parte del mundo, pasarás el resto de tu breve y angustiosa vida sabiendo que Estados Unidos te perseguirá, te encontrará y te matará sin piedad", afirmó Hegseth.
El secretario de Defensa señaló que "hoy hemos perseguido y matado a nuestros enemigos. A muchos de ellos. Y seguiremos haciéndolo".
