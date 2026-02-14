Armas nucleares El debate europeo sobre fortalecer su arsenal de armas nucleares cobra impulso Los líderes europeos, preocupados por las amenazas de Rusia con sus armas nucleares y las dudas sobre el futuro de los compromisos de seguridad y apoyo de Estados Unidos, debaten cada vez más si reforzar los arsenales nucleares en el continente.

Video Trump exige incluir a China en nuevo pacto nuclear tras el fin del New START entre EEUU y Rusia

Mientras que Estados Unidos y Rusia tienen miles de ojivas nucleares cada uno, en Europa solo Francia y Gran Bretaña tienen armas atómicas, con un total combinado de cientos.

Los comentarios despectivos del presidente estadounidense Donald Trump sobre la OTAN y su enfoque transaccional de las relaciones exteriores han llevado a los aliados europeos a cuestionarse si pueden arriesgarse a confiar en la protección de Estados Unidos.

"Los europeos ya no pueden delegar su reflexión sobre la disuasión nuclear a Estados Unidos", advirtió un grupo de expertos en un informe publicado para la Conferencia de Seguridad de Múnich (MSC).

En él se instaba a Europa a " afrontar urgentemente una nueva realidad nuclear" ante el "revisionismo de Rusia respaldado por su arsenal nuclear ".

En su intervención en la MSC, el canciller alemán Friedrich Merz afirmó que ya estaba manteniendo "conversaciones confidenciales con el presidente francés sobre la disuasión nuclear europea".

Y el primer ministro británico, Keir Starmer, afirmó que la disuasión nuclear del Reino Unido ya protegía a los demás miembros de la OTAN, pero subrayó que estaba "mejorando" la cooperación nuclear con Francia.

Starmer afirmó que "cualquier adversario debe saber que, en caso de crisis, podría enfrentarse a nuestra fuerza combinada" junto con Francia.

Estados Unidos, el "garante definitivo"

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, insistió en que "nadie" estaba considerando sustituir por completo el paraguas nuclear estadounidense, que ha protegido a los países europeos de la OTAN durante décadas desde la guerra fría.

"Creo que cualquier debate en Europa que garantice que la disuasión nuclear colectiva sea aún más fuerte está bien", declaró Rutte, exprimer ministro neerlandés, a los periodistas.

"Pero nadie en Europa defiende que esto sustituya al paraguas nuclear de Estados Unidos. Todo el mundo es consciente de que ese es el garante definitivo, y todos los demás debates son complementarios", dijo Rutte.

El subsecretario de Defensa de Estados Unidos, Elbridge Colby, afirmó que Trump "ha dejado claro que la disuasión nuclear ampliada de Estados Unidos sigue aplicándose aquí", en Europa.

Afirmó que Estados Unidos "está receptivo a una mayor contribución europea a la disuasión de la OTAN", pero que las conversaciones deben ser "muy sobrias" y "deliberadas" debido a la preocupación por la proliferación nuclear y la inestabilidad.

No hay buenas opciones

El debate sobre el armamento nuclear se ha considerado durante mucho tiempo un tabú en muchos otros países europeos, pero la agresión rusa y las preocupaciones sobre el compromiso de Estados Unidos han obligado a incluir esta cuestión en la política europea dominante.

Muchos funcionarios europeos están convencidos de que las ambiciones territoriales de Moscú no se limitarán a Ucrania y que otros países europeos, incluidos incluso miembros de la OTAN, podrían sufrir algún tipo de ataque.

El informe del MSC expuso cinco opciones nucleares para Europa, al tiempo que advertía de que ninguna era buena. Advirtieron de que «no hay una salida barata ni sin riesgos a la difícil situación nuclear de Europa».

"La era en la que Europa podía permitirse la complacencia estratégica ha terminado", escribieron los autores, instando a los responsables políticos europeos a " afrontar el papel de las armas nucleares en la defensa del continente de forma directa y sin demora, e invertir los recursos necesarios para hacerlo de manera competente".

Enumeraban cinco opciones: seguir confiando en la disuasión estadounidense; reforzar el papel de las armas nucleares británicas y francesas en la disuasión europea; desarrollar conjuntamente armas nucleares europeas como elemento disuasorio; aumentar el número de países europeos con arsenales nucleares propios; o ampliar el poder militar convencional europeo para presentar una disuasión no nuclear más intimidatoria.

Mantener el statu quo y confiar en el poderío militar sin igual de Estados Unidos seguía siendo "la opción más creíble y viable" a corto plazo, argumentaban.

Necesidad de actuar

En la actualidad, muy pocos creen que los europeos puedan asumir toda la responsabilidad de la disuasión a corto plazo.

"Si se va a producir algún tipo de inversión europea más importante en la disuasión nuclear de Francia o el Reino Unido, eso solo puede ser positivo", declaró recientemente a la AFP el ministro de Defensa finlandés, Antti Hakkanen.

Pero rápidamente añadió: "Si se trata de compensar la disuasión nuclear estadounidense, eso no es realista en este momento".

No obstante, los expertos acogieron con satisfacción el debate político cada vez más serio sobre una cuestión que preocupa desde hace tiempo a los planificadores militares.

"Es muy positivo, pero ahora necesitamos medidas", declaró a la AFP Heloise Fayet, del Instituto Francés de Relaciones Internacionales (Ifri), colaboradora del informe del MSC.

El informe señala que tanto Francia como Gran Bretaña se enfrentarían a una serie de retos a la hora de aumentar sus arsenales y ampliar la protección nuclear en toda Europa, desde los elevados costos hasta las delicadas cuestiones sobre quién tiene la autoridad final para lanzar las ojivas nucleares.

El presidente francés, Emmanuel Macron, que ya ha planteado la posibilidad de extender el paraguas nuclear de Francia a toda Europa, tiene previsto pronunciar un importante discurso sobre la doctrina nuclear francesa a finales de febrero.

Macron declaró en Múnich que estaba considerando una doctrina que podría incluir "una cooperación especial, ejercicios conjuntos e intereses de seguridad compartidos con determinados países clave".

Una Europa más fuerte

En la ciudad alemana una idea parece ser común tanto en Europa como en Estados Unidos: Europa debe volverse más fuerte y reducir su dependencia en seguridad de Washington.

"Queremos que Europa sea fuerte", declaró el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, en la Conferencia el sábado.

Esto fue refrendado por la jefa de la Unión Europea, Úrsula von der Leyen, quien expresó que Europa "tiene que dar un paso adelante y asumir su responsabilidad".