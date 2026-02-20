EE.UU. Trump anuncia que viajará a China entre marzo y abril El presidente Donald Trump visitará China del 31 de marzo al 2 de abril, según informó a la AFP un funcionario de la Casa Blanca. Se prevé que la posible venta de armas a Taiwán por parte de EEUU o la inclusión de China en un tratado de armas nucleares sean algunos de los temas a tratar.

Video Trump exige incluir a China en nuevo pacto nuclear tras el fin del New START entre EEUU y Rusia

El líder republicano afirmó a principio de febrero que la relación de Estados Unidos con la segunda economía más grande del mundo era "extremadamente buena", tras una conversación telefónica con el presidente chino Xi Jinping.

La relación comercial, en incertidumbre por la volatilidad de los aranceles de Trump, las tensiones alrededor de la posible venta de armas de EEUU a Taiwán y otros asuntos políticos como el reciente nombramiento de un enviado estadounidense para el Tíbet o la eventual inclusión de China en un tratado de armas nucleares, pudiera formar parte de la agenda entre los mandatarios de las dos potencias mundiales.

El comercio bilateral estuvo signado en 2025 por la imposición recíproca de aranceles, hasta que ambos países lograron un acuerdo comercial en octubre pasado, que redujo los aranceles, las restricciones a las exportaciones y disipó las preocupaciones en los mercados.

Al aspecto comercial se le suma la decisión de la Corte Suprema de EEUU de anular los aranceles fijados por Trump usando una ley de Emergencia Económica, que lo obligará a usar otros instrumentos para fijar tasas a las importaciones.

Un asunto más complejo es la venta de armas de EEUU a Taiwán, que es considerada por China como una de sus provincias que aún no ha logrado unificar con el resto de su territorio, desde el final de la guerra civil china en 1949. Beijing no descarta el uso de la fuerza para controlar el territorio insular taiwanés.

El presidente Trump dijo esta semana que decidirá "pronto" sobre posibles nuevos envíos de armas a Taiwán, luego de que su homólogo chino Xi Jinping le advirtiera de no hacerlo.

"Estoy hablando con él sobre eso. Tuvimos una buena conversación y tomaremos una decisión bastante pronto", indicó el mandatario estadounidense.

Xi pidió a Trump manejar "con cautela" la venta de armas a Taipéi. "El tema de Taiwán es el asunto más importante en las relaciones entre China y Estados Unidos", afirmó Xi después de su diálogo con Trump, según la cadena estatal china CCTV.

Washington no reconoce oficialmente a Taiwán, pero es el principal sostén militar de la isla, aunque el tono de ese apoyo se ha suavizado levemente bajo el mandato de Trump.

Estados Unidos aprobó en diciembre la venta de 11,000 millones de dólares en armas a Taipéi, a lo que China respondió con grandes maniobras militares con fuego real en las que simuló un bloqueo de Taiwán.

El Tíbet y armas nucleares

Otros asuntos que han causado roces recientes entre ambos países son el Tíbet y la realización de pruebas nucleares.

Washington anunció el pasado martes la designación de un nuevo enviado de EEUU, Riley Barnes, como encargado de promover la protección de los tibetanos, lo que provocó una fuerte reacción de China, que denunció una "injerencia en sus asuntos internos".

"Estados Unidos sigue comprometido con el apoyo a los derechos inalienables de los tibetanos y a su patrimonio lingüístico, cultural y religioso propio", escribió el secretario de Estado Marco Rubio en un mensaje con motivo del Año Nuevo tibetano.

China consideró el nombramiento como "interferencia". "La creación por parte de Estados Unidos del llamado 'coordinador especial para las cuestiones tibetanas' interfiere en los asuntos internos de China, y China nunca lo ha reconocido", denunció el Ministerio de Relaciones Exteriores chino.

" Los asuntos del Tíbet son asuntos internos de China y no toleran ninguna injerencia de ninguna fuerza externa", añadió la misma fuente.

Desde hace varios años, Estados Unidos teme que China se inmiscuya en la elección del sucesor del actual Dalái Lama, Premio Nobel de la Paz de 90 años criticado por Beijing.

China califica de rebelde y separatista al líder espiritual budista, quien ha llevado a cabo durante toda su vida una campaña por una mayor autonomía del Tíbet.

En cuanto a las armas nucleares, tras la expiración este mes del tratado de control de armamento nuclear Nuevo START, el último celebrado entre Estados Unidos y Rusia, Washington pidió que en un nuevo acuerdo se incluya a China.

Durante una reunión de la ONU en Ginebra cuando expiró el Nuevo START, un alto funcionario estadounidense aseguró que China realizó una prueba nuclear de baja potencia en 2020 y que preparaba más explosiones con mayor rendimiento.

China calificó las acusaciones de "absoluta mentira" y de servir de pretexto para que Estados Unidos reanude las pruebas nucleares. En 2024, el Departamento de Estado también acusó a Rusia de llevar a cabo pruebas nucleares de baja potencia.

Estados Unidos está listo para llevar a cabo ensayos nucleares de baja potencia, acabando con décadas de moratoria.

Con información de AFP

