Canadá responde a Trump y dice que "no existe gracias a Estados Unidos".

El primer ministro canadiense, Mark Carney, respondió el jueves al presidente Donald Trump por su polémica declaración en el Foro Económico Mundial de que "Canadá existe gracias a Estados Unidos".

El primer ministro canadiense, Mark Carney, respondió el jueves 22 de enero de 2026 al presidente Donald Trump, quien hizo una polémica afirmación en el Foro Económico Mundial 2026 en Davos, Suiza, que " Canadá existe gracias a Estados Unidos".

Trump, desde Suiza, había dicho el día anterior que Canadá " debería estar agradecida" con Washington, un día después de que Carney advirtiera de una ruptura del sistema global liderada por Estados Unidos.

Dijo que las potencias medias, como Canadá, que habían prosperado durante la era de la "hegemonía estadounidense", debían darse cuenta de que se había instalado una nueva realidad y que el "cumplimiento" no las protegería de la agresión de las grandes potencias.

" Ayer vi a su primer ministro. No se mostró muy agradecido", dijo Trump en el Foro Económico Mundial sobre el discurso de Carney, que recibió una ovación poco habitual por parte del público de Davos.

"Canadá existe gracias a Estados Unidos. Recuérdalo, Mark, la próxima vez que hagas declaraciones", dijo Trump.

Canadá responde a Trump


Carney contestó a esto señalando que "Canadá y Estados Unidos han construido una asociación extraordinaria", mientras ofrecía un discurso al país desde Quebec.

Y añadió: " Canadá no existe gracias a Estados Unidos. Canadá prospera porque somos canadienses. Somos dueños de nuestro país, es nuestro país, es nuestro futuro".

Carney reafirmó este jueves en su país que Canadá debe servir de modelo en una era de "declive democrático".

"Canadá no puede resolver todos los problemas del mundo, pero podemos demostrar que hay otra forma posible, que el arco de la historia no está destinado a desviarse hacia el autoritarismo y la exclusión", afirmó el primer ministro.

