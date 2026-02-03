Noticias Diosdado Cabello dice que la prioridad del gobierno de Venezuela es traer de vuelta a Nicolás Maduro y su esposa Para el número dos del chavismo, en la lista de prioridades, la estabilidad y la estabilidad económica están por debajo de lograr el regreso del presidente depuesto.

El ministro de Interior y Justicia de Venezuela, Diosdado Cabello, reiteró que l a prioridad del gobierno venezolano es lograr el regreso de Nicolás Maduro y Cilia Flores al país.

"La segunda es la estabilidad y paz del país, la tercera es la estabilidad económica (...) en las tres estamos trabajando", comentó el número dos del chavismo en un evento público.

Las declaraciones de Cabello tienen lugar el mismo día que la audiencia del presidente venezolano depuesto fue pospuesta para el próximo 26 de marzo en Nueva York.

Así lo confirmó el juez federal a cargo del caso, Alvin Hellerstein, luego de que la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York solicitara formalmente en las últimas horas que la audiencia del proceso penal en contra de Maduro y su esposa fuera aplazada.

¿Por qué se aplazó la audiencia de Nicolás Maduro?

La razón detrás de la solicitud es que el gobierno de Estados Unidos alegó razones logísticas y de intercambio de pruebas.

En una carta dirigida al juez Hellerstein, del Distrito Sur de Nueva York, el fiscal federal Jay Clayton solicitó el aplazamiento.

Dicha solicitud, que cuenta con el consentimiento de la defensa de ambos acusados , busca evitar "conflictos de agenda y problemas logísticos".

Según el documento legal, este tiempo adicional es necesario para que la fiscalía "pueda producir el descubrimiento de pruebas" y para que la defensa tenga oportunidad de revisarlas y decidir qué mociones previas al juicio presentará.