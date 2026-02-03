Música Cristiana Muere Ron Kenoly, referente mundial de la música cristiana, a los 81 años Ron Kenoly, cantante y líder de alabanza estadounidense considerado una de las figuras más influyentes del gospel contemporáneo, murió el 3 de febrero de 2026 a los 81 años.

Ron Kenoly, cantante y líder de alabanza estadounidense, murió este martes 3 de febrero de 2026 a los 81 años, informó su equipo a través de redes sociales; se desconocen las causas del fallecimiento.

La noticia fue confirmada por Bruno Miranda, director musical y colaborador cercano de Kenoly por más de dos décadas, a través del perfil oficial del artista en Instagram, donde informó que el veterano ministro partió en la mañana de este martes.

“Durante más de 20 años, tuve el honor de acompañarlo en su ministerio alrededor del mundo, no solo como su director musical, sino como hijo, estudiante y testigo de una vida marcada por la fidelidad. Él tenía una idea muy clara: nunca fue un artista ni un animador. Era un líder de alabanza. Y se tomó todo el tiempo necesario para explicar lo que eso realmente significaba. El llamado de un líder de alabanza no es interpretar canciones, sino guiar a la gente a la verdadera adoración en la presencia de un Rey; el Rey de reyes, Jesucristo”, dijo Miranda.

¿Quién fue

Ron Kenoly

?

Kenoly, nacido el 6 de diciembre de 1944 en Coffeyville, Kansas, se convirtió en una de las voces más influyentes de la música cristiana contemporánea. Antes de consagrarse en el gospel, sirvió en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y comenzó su trayectoria musical.

La fama le llegó en 1992 con el álbum Lift Him Up, que se convirtió en uno de los discos de adoración más vendidos de su tiempo y marcó un antes y un después en la música de alabanza congregacional.

A lo largo de más de cuatro décadas de carrera, Kenoly lanzó más de 20 álbumes y escribió himnos que se convirtieron en referencia global en iglesias de todo el mundo, entre ellos "Ancient of Days", "Jesus Is Alive" y "Let There Be Praise".

Además de su música, su enfoque pastoral y pedagógico sobre la adoración influyó profundamente en líderes de distintas denominaciones.

