Sol Sol lanza cuatro fuertes llamaradas solares: ¿hace daño a los humanos? Este fin de semana, el Sol emitió una serie de llamaradas solares muy potentes, según confirmó la NASA.

Video Inusual espectáculo en el cielo de Arizona: así se vieron las auroras boreales en nuestro estado

El Sol emitió una serie de llamaradas solares muy potentes entre el 1 y el 2 de febrero de 2026, según confirmó la NASA mediante imágenes captadas por el Solar Dynamics Observatory, un satélite que observa continuamente la actividad solar.

Estas explosiones de energía son algunas de las más fuertes registradas en lo que va del actual ciclo solar.

PUBLICIDAD

¿Qué son las llamaradas solares y cómo afecta a los humanos?

Las llamaradas son enormes estallidos de radiación que se producen cuando el intenso campo magnético del Sol se reorganiza de forma abrupta, liberando grandes cantidades de energía. Cuando ésta es lo suficientemente intensa, puede tener efectos medibles incluso en el planeta tierra.

Según el reporte de la NASA, durante un período de aproximadamente 24 horas se detectaron cuatro llamaradas de clase X, la categoría más alta en la clasificación de actividad solar.

Las llamaradas ocurrieron a diferentes horas, tres el domingo 1 de febrero y una más en la madrugada del lunes 2 de febrero, con un pico máximo de radiación.

Cada una de estas llamaradas recibió una designación específica según su intensidad:

1ra: X1.0

2da: La más potente X8.1

3ra: X2.8

4ta: X1.6

Imagen Foto: NASA

Ciclo solar 25

La intensa actividad observada en estos últimos días forma parte del ciclo solar 25, un periodo de aproximadamente 11 años durante el cual aumenta y disminuye la actividad del Sol.

De acuerdo con el portal EarthSky, las llamaradas solares no representan un peligro biológico directo para los humanos en la superficie terrestre, ya que la atmósfera y el campo magnético del planeta bloquean la radiación peligrosa.

El impacto es principalmente tecnológico, lo que podría afectar satélites, sistemas de navegación GPS y comunicaciones, sin causar daños físicos a las personas.

PUBLICIDAD

TLS