Nicolás Maduro

Aplazan audiencia de Nicolás Maduro y Cilia Flores por solicitud de la Fiscalía de Nueva York

La comparecencia de Maduro y su esposa estaba programada para el próximo 17 de marzo, pero ahora esta es la nueva fecha.

N+ Univision picture
Por:N+ Univision
add
Síguenos en Google
Video Filtran llamada de Delcy Rodríguez tras captura de Maduro: “EEUU no dio 15 minutos o nos mataban”

La audiencia judicial de Nicolás Maduro, expresidente de Venezuela fue aplazadaas según confirmó el juez federal a cargo del caso Alvin Hellerstein, quien detalló que ahora se celebrará el 26 de marzo a las 11 a.m. hora de Nueva York.

La confirmación se da luego de que Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York solicitó formalmente en las últimas horas que la audiencia del proceso penal en contra de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores fuera aplazada.

Video Fuertes enfrentamientos contra Nicolás Maduro

Más sobre Nicolás Maduro

Oficina del fiscal de EEUU del Distrito Sur de Nueva York solicita aplazar la audiencia de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores
1 mins

Oficina del fiscal de EEUU del Distrito Sur de Nueva York solicita aplazar la audiencia de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores

Estados Unidos
Familias de dos hombres muertos en ataques contra embarcaciones en el mar Caribe demandan al gobierno de Trump
4 mins

Familias de dos hombres muertos en ataques contra embarcaciones en el mar Caribe demandan al gobierno de Trump

Estados Unidos
Trump revela el 'Discombobulator': El arma secreta que EEUU utilizó para la captura de Maduro
2 mins

Trump revela el 'Discombobulator': El arma secreta que EEUU utilizó para la captura de Maduro

Estados Unidos
Juez ordena apartar al abogado Bruce Fein del caso de Nicolás Maduro
1 mins

Juez ordena apartar al abogado Bruce Fein del caso de Nicolás Maduro

Estados Unidos
En un minuto: La administración Trump enfrenta un plazo límite sobre los cupones del programa SNAP
1:20

En un minuto: La administración Trump enfrenta un plazo límite sobre los cupones del programa SNAP

Estados Unidos
En un minuto: El sospechoso del asesinato de Charlie Kirk habría confesado el crimen en Discord
1:10

En un minuto: El sospechoso del asesinato de Charlie Kirk habría confesado el crimen en Discord

Estados Unidos
Trump ordena terminar “concesiones petroleras” a Maduro por “demoras” en recibir deportados
2 mins

Trump ordena terminar “concesiones petroleras” a Maduro por “demoras” en recibir deportados

Estados Unidos
Trump envía a un negociador a Venezuela, pese a que prometió en campaña "mano dura" y no reconocer a Maduro
5 mins

Trump envía a un negociador a Venezuela, pese a que prometió en campaña "mano dura" y no reconocer a Maduro

Estados Unidos
En un minuto: Sube la cifra de muertes y estructuras destruidas por los incendios de Los Ángeles
1:12

En un minuto: Sube la cifra de muertes y estructuras destruidas por los incendios de Los Ángeles

Estados Unidos
La respuesta de EEUU a la inhabilitación de María Corina Machado en Venezuela
5 mins

La respuesta de EEUU a la inhabilitación de María Corina Machado en Venezuela

Estados Unidos

La comparecencia de Maduro y su esposa estaba programada para el próximo 17 de marzo. Sería la segunda luego de que el pasado 5 de enero, se realizara la primera, esto dos días después de su captura por parte de las fuerzas estadounidenses en Caracas.

PUBLICIDAD

Noticia en desarrollo...

Mira también:

Relacionados:
Nicolás MaduroJuicios Venezuela

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
Tormento
Tráiler: Mochaorejas
Oríllese a la orilla
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX