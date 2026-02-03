Nicolás Maduro Aplazan audiencia de Nicolás Maduro y Cilia Flores por solicitud de la Fiscalía de Nueva York La comparecencia de Maduro y su esposa estaba programada para el próximo 17 de marzo, pero ahora esta es la nueva fecha.

La audiencia judicial de Nicolás Maduro, expresidente de Venezuela fue aplazadaas según confirmó el juez federal a cargo del caso Alvin Hellerstein, quien detalló que ahora se celebrará el 26 de marzo a las 11 a.m. hora de Nueva York.

La confirmación se da luego de que Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York solicitó formalmente en las últimas horas que la audiencia del proceso penal en contra de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores fuera aplazada.

La comparecencia de Maduro y su esposa estaba programada para el próximo 17 de marzo. Sería la segunda luego de que el pasado 5 de enero, se realizara la primera, esto dos días después de su captura por parte de las fuerzas estadounidenses en Caracas.

Noticia en desarrollo...