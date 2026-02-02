estados unidos

Alerta por helada en Estados Unidos: ¿En dónde habrá temperaturas congelantes mañana martes?

Seguirán las temperaturas congelantes en Estados Unidos; estos lugares serán los más afectados

Estados Unidos enfrenta una nueva alerta por helada, el Centro de Predicciones Meteorológicas del Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) advirtió que el aire ártico continuará afectando amplias zonas del este del país, con temperaturas congelantes y sensaciones térmicas peligrosas, en N+ Univision te decimos cuáles serán las zonas más afectadas mañana, martes 3 de febrero de 2026.

En ese sentido señalaron que la masa de aire polar permanecerá anclada un día más antes de comenzar su retiro gradual. Durante la madrugada del martes se esperan mínimas récord en varios estados del sureste.

Los vientos intensos detrás de una reciente tormenta costera agravarán la situación, ya que provocarán sensaciones térmicas por debajo de cero incluso tan al sur como los Apalaches y regiones del sureste.

Zonas más afectadas por temperaturas congelantes

Uno de los puntos de alerta por temperaturas congelantes es Florida, donde se han emitido advertencias de frío extremo, congelación y avisos de heladas en múltiples condados. La autoridades meteorológicas alertan que se podrían registrar temperaturas entre los 14 y 32 grados Fahrenheit, valores inusuales para la región en febrero.

  • Los condados como Martin, Orange, Volusia, Brevard, Seminole y Osceola figuran serán los más expuestos al impacto del frío.

El NWS advierte que la combinación de bajas temperaturas y viento puede provocar hipotermia y congelación en poco tiempo, incluso con exposiciones breves al aire libre. Además, las heladas pueden causar daños en tuberías, viviendas, cultivos y vegetación sensible.

Recomendaciones ante el clima con heladas

  • Las autoridades exhortan a la población a tomar medidas preventivas, entre ellas:
  • Vestirse con varias capas, incluyendo gorro, guantes y protección facial.
  • Mantener a mascotas y plantas dentro de casa.
  • Proteger tuberías expuestas para evitar congelamientos.
  • Evitar el uso de generadores, parrillas o calentadores no seguros en interiores.
  • Revisar a familiares y vecinos de edad avanzada.

